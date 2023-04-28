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Аргентина вивчає можливість приєднатися до формули миру Зеленського

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Аргентина вивчає можливість приєднатися до формули миру Зеленського
Українська сторона намагається заохотити аргентинських дипломатичних колег до активнішої підтримки нашої держави
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Офіційний Буенос-Айрес поки не визначився, про які пункти йдеться

Аргентинська сторона вивчає можливість долучення до реалізації окремих пунктів формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Аргентині Юрій Клименко. 

Аргентинська сторона поки що остаточно не визначилася, про які пункти йдеться.

«Зі свого боку, ми можемо лише висловлювати побажання з цього приводу, зважаючи на аргентинський досвід та пріоритети Буенос-Айреса. Серед можливих пунктів, на мою думку, аргентинську сторону могли би зацікавити питання, пов’язані з екологічною, радіаційною чи продовольчою безпекою, чи ж з відновленням справедливості. До речі, цього року Аргентина відзначає 40 років безперервної демократії у країні», – розповів посол.

Зазначимо, що нещодавню міністр закордонних справ Аргентини Сантьяго Кафієро брав участь у панельній дискусії, присвяченій миру в Україні, у рамках саміту за демократію (президент Зеленський також брав у ньому участь, – «Главком»). Аргентинський міністр чітко наголосив, що справедливий і тривалий мир в Україні може бути досягнутий лише у разі неухильного дотримання Статуту ООН та основоположних принципів цієї організації.

Українська сторона сьогодні намагається заохотити аргентинських колег до активнішої підтримки нашої держави. При цьому йдеться, зокрема, про долучення до роботи над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, надання нашій державі військово-технічної допомоги.

«Серед викликів варто назвати, у першу чергу, боротьбу з радянсько-російськими наративами в аргентинському суспільстві. Російська пропагандистська машина продовжує працювати в Аргентині доволі активно», – зазначив Клименко.

В Аргентині є маргінальні партії проросійської орієнтації. Це Комуністична партія Аргентини (заснована 1918 року), Лівий Фронт (Соціалістичний рух трудящих, заснований у 1992 році. Основою стала троцькістська ідеологія, – «Главком»). Російська дипломатія використовує ці організації для поширення своїх фейків.

Нагадаємо, що посол України в Аргентині розповів, як змінилася позиція країни з 2014 року. До слова, нещодавно посол РФ в Аргентині пожалівся на «жорстоку русофобію» та акти прямого насильства з боку місцевого населення щодо росіян.

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Теги: дипломатія Аргентина

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