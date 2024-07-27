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Уряд Німеччини хоче знизити податки для іноземних робітників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Уряд Німеччини хоче знизити податки для іноземних робітників
Нові кваліфіковані працівники зможуть отримувати знижки на податки у Німеччині
фото із відкритих джерел

Німеччина хоче запропонувати податкові пільги для новоприбулих іноземних кваліфікованих робітників

Намагаючись залучити в країну більше іноземних кваліфікованих спеціалістів, Німеччина працює над завершенням масштабного зниження податків. У рамках так званої «ініціативи зростання» уряд Німеччини планує частково звільнити новоприбулих іноземних кваліфікованих працівників від податку протягом перших трьох років роботи в країні. Про це пише  Schengen.News.

За словами влади, податкові пільги дуже необхідні, оскільки Німеччина має справу з дефіцитом у різних секторах по всій країні.

Розповідаючи про плани Німеччини збільшити імміграцію іноземних працівників, федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер зазначив, що податкова знижка створюється спеціально для новоприбулих фахівців. Міністр Лінднер зазначив, що знижка діятиме лише протягом перших трьох років роботи, якщо захід буде схвалено та офіційно набуде чинності.

Міністр пояснив, що знижки коливатимуться від 30, 20 до 10%. Однак він не розкрив жодної додаткової інформації про те, хто матиме право на більшу податкову пільгу, а хто матиме право на меншу податкову пільгу та які будуть критерії.

«Ми створюємо податкову знижку для іноземних спеціалістів протягом перших трьох років у Німеччині. Будуть знижки 30%, 20%, 10% тим людям, які прийдуть сюди як кваліфіковані спеціалісти», – заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер

Захід має бути затверджений, перш ніж він набуде чинності. Влада заявила, що має намір переглянути цей крок через п'ять років.

Однак ініціативу щодо надання знижок іноземним працівникам критикує опозиція та профспілки. Так, опозиційні політики та профспілкові діячі заявили, що це є дискримінацією власне німецьких працівників.

Депутат від Партії зелених Беате Мюллер-Геммеке заявила, що Німеччина дотримується принципу рівного ставлення і що до всіх потрібно ставитися однаково. Вона також сказала, що цей крок буде дискримінаційним по відношенню до громадян країни та тих, хто в’їжджав у Німеччину з метою роботи в минулому.

Федеральний міністр праці Губертус Хейлс також розкритикував цей крок, заявивши, що замість цього заходу Німеччина повинна усунути бюрократичні перешкоди та прискорити видачу віз іноземцям.  Як пише видання, останні дані Німецького економічного інституту показують, що наразі в Німеччині не вистачає близько 573 тис. кваліфікованих працівників.

До слова, у Німеччині створюють спільну платформи EU Talent Pool, на якій громадяни країн, які не входять до ЄС, зможуть реєструвати свої профілі та знаходити роботу у 27 державах-членах ЄС.

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Теги: праця опозиція податки Німеччина пільги робота іноземці

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