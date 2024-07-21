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Нардеп розповів, скільки платять українці, щоб не служити в армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Нардеп розповів, скільки платять українці, щоб не служити в армії

«Це за розрахунками найбільш адекватними... Це як є зараз», – заявив нардеп

Обсяги «тіньового економічного бронювання» в Україні під час мобілізації становлять від $700 млн до $2 млрд на рік. Про це сказав народний депутат, голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в ефірі «1+1».

За його словами, саме на таку суму українці дають хабарів, щоб не служити в армії.

«Це за розрахунками найбільш адекватними... Це як є зараз», – заявив нардеп.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» Дмитро Наталуха розповів детально про механізми бронювання. Суть одного із законопроєктів така: підприємства виключно з «білими» зарплатами без заборгованостей зі сплати податків зможуть забронювати важливий для себе персонал за фіксовану щомісячну суму (попередньо – 20 тис. грн.). При цьому нікуди не діваються обов’язки по сплаті податків з зарплати та ставки військового збору у 1,5%. «Стратегічність» організації значення не матиме, але забронювати можна не більше 50% її працівників і не більше, ніж на рік кожного.

Також Наталуха заявляв, що економічне бронювання дасть бізнесу можливість розвитку, а Силам оборони – 200 млрд грн на рік військового збору.

До слова, Україна розширила мобілізацію та має на меті мобілізувати 200 тис. осіб до кінця року. Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

Напередодні стало відомо, що до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».

Крім того, понад три тисячі українських в’язнів уже отримали умовно-дострокове звільнення та направлені до військових частин для проходження військової підготовки.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: депутат українці гроші Україна квиток звільнення

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