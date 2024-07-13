Експерт попередив жителів багатоповерхівок про важку зиму

У випадку тривалих морозів у багатоповерхівках по декілька тижнів не буде ані водопостачання, ані опалення

Якщо зимою температура -10°C триматиметься кілька тижнів, виживання в багатоквартирному будинку буде під великим питанням. Про це розповів голова союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі «Київ24».

«Дай боже, щоб погодні умови в Україні були цієї зими такі ж, як і минулої, коли в нас всього два тижні було, і то з перервою, 7-10 градусів морозу. Але якщо ми з вами подивимося на цю ситуацію по-іншому, як це було 8-10 років тому, коли температура трималась –10 градусів упродовж двох-трьох тижнів поспіль, то виживання в багатоквартирному будинку буде під великим питанням», – зауважив Олег Попенко.

Він додав, що у випадку тривалих морозів понад -7°C, у багатоповерхівках по декілька тижнів не буде ані водопостачання, ані опалення.

Нагадаємо, що в Києві помітили на багатоповерхівці сонячні панелі. Відповідні світлини оприлюднили в одній з місцевих спільнот. Водночас експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко в коментарі «Главкому» вказав на небезпеку таких нововведень.

До слова, взимку на українців можуть чекати відключення світла на 12 годин. Такий прогноз дав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

Зазначимо, що завтра, 2 липня, обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно упродовж всієї доби з 00:00 до 24:00.