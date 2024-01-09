Шольц на саміті ЄС хоче провести спеціальні дебати щодо зброї для України – Politico

Німецький політик закликає європейських союзників посилити зусилля на підтримку України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на майбутньому саміті лідерів Європейського союзу 1 лютого планує чинити додатковий тиск на партнерів, щоб ті постачали Україні більше зброї. Про це пише Politico.

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На лютневому саміті лідерів ЄС очікується ухвалення пакета фінансової допомоги для України від блоку на 50 мільярдів євро.

Як розповів виданню німецький чиновник, Шольц має намір використати цю нагоду для проведення додаткових дебатів щодо військової підтримки України, яку окремі європейські країни планують цього року.

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Напередодні канцлер ФРН заявив, що поставки зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн-членів ЄС, безумовно, є занадто малими. Він закликав європейських союзників посилити зусилля на підтримку України.

Також Шольц розповів, що попросив Євросоюз скласти список усієї військової допомоги, яку країни-члени планують надати Україні у 2024 році не пізніше саміту 1 лютого.

Як пише видання, план Берліна обговорити висновки цього списку з лідерами ЄС, швидше за все, посилить тиск на Францію, Італію та Іспанію, які поки що надали українській стороні «порівняно небагато» військової допомоги.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні, а також назвав вже заплановану кількість зброї недостатньою.

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Як повідомлялося, через війну в Україні Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї. До середини грудня федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 млрд євро, встановивши новий рекорд.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала основним пріоритетом погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення про створення Українського фонду. Проте готується альтернативний варіант у випадку відсутності консенсусу в блоці.