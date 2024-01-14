Румунські фермери відновили блокування пункту пропуску на кордоні з Україною

Учора, 13 січня, вантажівки через «Сірет» не пропускали шість годин

На території Румунії фермери знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Близько 14:00 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску «Сірет», що навпроти українського пункту пропуску «Порубне», – ідеться у повідомленні.

Прикордонники також поінформували, що оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нагадуємо, що вчора подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин», – поінформували у ДПС.

Як відомо, 13 січня на території Румунії фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне».

Державна прикордонна служба зазначала, що причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі, а ускладнення руху може бути в обох напрямках.

Як повідомлялося, страйки у Румунії тривають із середи. У них беруть участь не лише фермери, а й перевізники. Стихійні блокування розпочали якраз останні, зокрема, через зміни умов обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника (RCA). Зараз вони разом із фермерами ускладнюють проїзд з Бухаресту до інших міст країни, а також на прикордонних пунктах з Молдовою, Болгарією, а тепер ще й з Україною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше німецькі фермери тимчасово заблокували два пункти пропуску на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.