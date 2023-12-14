Робота для біженців у Німеччині. Статистика не обнадіює

Лише кожен п'ятий українець віком від 25 до 59 років зміг знайти у Німеччині роботу за останні два роки

Чиста імміграція з України до Німеччини після початку 2022 року становила 1 млн осіб. Статистики відзначають високий освітній рівень біженців, але їм важко знайти роботу. Про це пише Deutsche Welle.

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У Німеччині зараз проживає близько мільйона українців, які втекли з батьківщини з початку 2022 року. Це майже 17 % усіх українських біженців, які залишили Україну після російського повномасштабного вторгнення: їхнє загальне число, за оцінками ООН, становить шість мільйонів людей. Такими є дані Федерального статистичного відомства за 2022 рік і перше півріччя 2023-го року.

Проте лише кожен п'ятий українець віком від 25 до 59 років зміг знайти у Німеччині роботу. Зокрема це пояснюється тим, що самотнім батькам з дітьми важко знайти роботу. Проте, за даними соцопитувань, частка працевлаштованих українських біженців підвищується, якщо вони перебувають у Німеччині довше за рік.

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За підрахунками фахівців зі статистики, майже 70 % дорослих, які втекли до Німеччини з України, становлять жінки, які дуже часто приїхали разом із дітьми. При цьому 40% українських біженців у ФРН – або батьки-одинаки (15%), або їхні діти (25 %). У повідомленні статистичного відомства зазначається для порівняння, що у першій половині 2023 року у неповних сім'ях жили лише 8% людей від загальної чисельності населення Німеччини.

Нагадаємо, за даними Федерального статистичного відомства, українці, які втекли до Німеччини після нападу Росії, здебільшого мають освіту вищу за середню. Відповідно до звіту, 45% іммігрантів віком від 25 до 59 років мають академічну професійну кваліфікацію, здобуту в університеті або університеті прикладних наук, тоді як 28% мають неакадемічну професійну кваліфікацію. Для порівняння, загалом у Німеччині лише 27% представників цієї вікової групи мають академічний ступінь.

До слова, університет логістики в Німеччині пропонує українцям стипендії на навчання на чотирьох програмах: підготовка, бакалавр ділового адміністрування, магістр у галузі глобальної логістики, магістр міжнародного менеджменту. Пропозиція повністю покриває витрати на освіту, йдеться сайт університету KLU.