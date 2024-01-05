Херсонщина оговтується від атаки «шахедів», Черкащина без світла: ситуація в регіонах

Вчора ввечері противник здійснив ракетний удар по Харківщині

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Кіровоградщина

Вночі відпрацювала ППО. Попередньо – без постраждалих та руйнувань.

Черкаська область

Під час повітряних тривог наші оборонці знищили в небі над областю п’ять ворожих «шахедів». Минулось без потерпілих. Є пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння уламків БпЛА. Наразі без світла три населених пункти, ще два – частково. Аварійні бригади працюють.

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Чернігівщина

За добу – два обстріли (13 вибухів). Ворог із мінометів обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів з мінометів, артилерії та стрілецької зброї. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Есманьська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби росіяни завдали 199 ударів по 17 населених пунктах області. 55 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Полтавку, Новодарівку, Чарівне, Новоандріївку, Левадне й Кам'янське. Окупанти гатили з авіації по Оріхову та Новодарівці, а також обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Малу Токмачку й Новоданилівку.

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По території Гуляйполя, Роботиного, Чарівного, Червоного, Левадного, Полтавки, П'ятихаток, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 139 артобстрілів. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

За вчорашній день по Нікопольщині поцілили вісім ворожих дронів-камікадзе. Та ще 6шість разів окупанти обстрілювали з важкої артилерії. Під удар потрапили Нікополь, Покровська сільська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Поранені двоє чоловіків – 56 та 67 років.

Загалом в районі пошкоджені майже два десятки будинків. Понівечені приватне та промислове підприємства. Побиті кілька гаражів, авто та господарських споруд, зачепило лінії електропередач та газогони. Вночі наші захисники збили над областю шість шахедів. Всі – у Криворізькому районі. Уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав.

Продовжувався терор Нікопольщини. Ворог тричі обстрілював з важкої артилерії – райцентр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Загалом випустив більш ніж десять снарядів. Там також минулося без загиблих і поранених.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Сьогодні вночі ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.

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Вчора ввечері противник здійснив ракетний удар і обстріляв з артилерії та РСЗВ с. Липці Харківського району. Даних про руйнування і постраждалих немає.Протягом доби постраждалих не зафіксовано.

Луганщина

По Невському загарбники вдарили чотирма керованими авіаційними бомбами КАБ-500, вщент зруйнувавши ще два будинки. На щастя, обійшлося без жертв. Учора росіяни бнзуспішно атакували на Куп’янському напрямку. За добу противник здійснив 153 обстріли (541 снаряд).

Донеччина

Під вогнем росіян – шість населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Красногорівка, с.Катеринівка, с.Новобахмутівка, Мирноград. Пошкоджено 20 житлових будинків (з них 16 – багатоквартирні), будівля поліції, профілакторій, дитячий садок, школа, кафе, приміщення бази «ЮГ-Сервіс», будівля елеватору, 5 цивільних автомобілів, трансформатор, будівля гаражних боксів, 2 адмінбудівлі шахти, приміщення ВЦА. За добу на Донеччині: двоє загиблих та двоє поранених.

Миколаївщина

Ввечері у Баштанському районі внаслідок влучання БпЛА типу Shahed 131/136 відбулось займання складів на території агропідприємства, займання було оперативно ліквідовано. Крім того, пошкодження отримала будівля дитячого садочку, сільський будинок культури та приватні будинки. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 125 обстрілів (637 снаряди), з них по м. Херсон – вісім обстрілів (30 снарядів). Збито повітряних цілей противника: БПЛА «Шахід» – чотири.

Рашисти поцілили у райони 35 населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі; склад гуманітарної допомоги у Бериславському районі.

Внаслідок артобстрілу Нововоронцовки постраждала місцева жителька. 68-річна жінка отримала поранення у власній оселі. Її шпиталізували до лікарні з травмою ока.

Також ворог вдарив по Станіславу. Ворожим вогнем пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний місцевий житель. Жінка, 48 років, потрапила під обстріл в автівці. У неї діагностували контузію. Потерпілій надається медична допомога. Постраждав й чоловік 1969 року народження. Він відмовився від госпіталізації. Окупаційні війська вдарили по Новотягинці. Поранення отримала 52-річна жінка. Її доставили до лікарні.

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Також росіяни обстріляли центральну частину Херсона. Один з ударів прийшовся по житловому будинку. Попередньо, постраждала 87-річна жінка.

Вчора ввечері противник здійснив удар БПЛА типу Shahed 131/136 по м. Херсон. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Також противник здійснив удар БПЛА типу Shahed 131/136 по н.п. Високе. Зруйновано приміщення сільської ради, зруйновано два модульних будиночка, три автомобіля згоріло, ще чотри – пошкоджено. Постраждали двоє цивільних. За добу по області: одна людина загинула, ще сім дістали поранення.

Триває 681-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Уночі 5 січня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони України, результати будуть повідомлені пізніше.

За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.