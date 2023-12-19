Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Працевлаштування у Німеччині: які зміни чекають на українців у 2024 році

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Працевлаштування у Німеччині: які зміни чекають на українців у 2024 році
Німеччина змінює правила працевлаштування для українців
фото із відкритих джерел

Німеччина реалізує для біженців з України ініціативу під назвою JobTurbo

Під кінець 2023 року німецькі центри зайнятості у співпраці з Федеральним міністерством праці та соціальних питань Німеччини планують пришвидшити процес інтеграції українців на німецький ринок праці. Про це пише німецько-українська асоціація Ukrainian Future.

Незважаючи на те, що в Німеччині найбільше потребуються кваліфіковані робітники із знанням німецької мови, центри зайнятості шукають нові рішення. Для цього запускається ініціатива під назвою JobTurbo, головними принципами якої є:

Мова вивчається в робочому середовищі. Раніше центри зайнятості направляли на мовні курси та фінансували навчання на рівні B2 і вище. Зараз пріоритет у навчанні мови знижено, а ця задача перекладена на роботодавців.

Робота пріоритетніша за курси. Якщо раніше центри зайнятості акцентували увагу на кваліфікації своїх клієнтів для покращення їхніх можливостей на ринку праці, зараз основна увага приділяється якомога швидшому працевлаштуванню. Пошук роботи продовжуватиметься навіть під час навчання. Якщо з'явиться пропозиція роботи – навчання відступає на другий план, переноситься на вільний час або припиняється.

Прийнятна робота – єдина вимога. Робота повинна бути Zumutbar (прийнятною). Відмова від робочого місця може стосуватися лише з погляду здоров'я. Кваліфікація та побажання щодо роботи стають другорядними.

Частіші зустрічі з центром зайнятості. Раніше зустрічі з центром відбувалися рідше, тепер нова програма передбачає зустрічі кожні шість тижнів.

Нові плани співпраці. Для тих, хто успішно пройшов «первинну інтеграцію», центри зайнятості розроблять нові плани співпраці. Враховуються фаховість та потенціал працівника, можливі зміни у плані співпраці.

Нагадаємо, 1 листопада, уряд Німеччини схвалив зміни щодо спрощення процедури працевлаштування для осіб, які клопочуть про надання їм притулку або мають відтерміновану депортацію.

Тим особам, яким відтермінували депортацію з Німеччини, має надаватися дозвіл на працевлаштування. Біженцям, які перебувають у пунктах первинного прийому мігрантів, заборону на роботу скасують вже за шість місяців (раніше вона діяла протягом дев'яти місяців).

Зазначається, що у пакеті законодавчих змін, який спрощує працевлаштування біженців, розглядають також питання доступу до ринку праці українців, які прибули до Німеччини після повномасштабного вторгнення РФ. Уряд пропонує прискорити інтеграцію десятків тисяч таких громадян на ринку праці – вони отримають додаткове навчання, а вимоги до знання німецької мови послаблять.

До слова, лише кожен п'ятий українець віком від 25 до 59 років зміг знайти у Німеччині роботу за останні два роки. Чиста імміграція з України до Німеччини після початку 2022 року становила 1 млн осіб. Статистики відзначають високий освітній рівень біженців, але їм важко знайти роботу.

У Німеччині зараз проживає близько мільйона українців, які поїхали з батьківщини з початку 2022 року. Це майже 17 % усіх українських біженців, які залишили Україну після російського повномасштабного вторгнення: їхнє загальне число, за оцінками ООН, становить шість мільйонів людей. Такими є дані Федерального статистичного відомства за 2022 рік і перше півріччя 2023-го року.

Проте лише кожен п'ятий українець віком від 25 до 59 років зміг знайти у Німеччині роботу. Зокрема це пояснюється тим, що самотнім батькам з дітьми важко знайти роботу. Проте, за даними соцопитувань, частка працевлаштованих українських біженців підвищується, якщо вони перебувають у Німеччині довше за рік.

Читайте також: Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
Теги: Німеччина ринок навчання робота

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марі-Агнес Штрак-Циммерманн: Помилка, якої ми припустилися у 2014 році, не повинна більше повторюватись
Голова Оборонного комітету Бундестагу: Ми не скорочуватимемо підтримку України через війну в Ізраїлі Інтерв’ю
23 листопада, 10:15
Порошенко має бути почутий у Вашингтоні та інших столицях – резолюція IDU у столиці США
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
7 грудня, 19:47
РФ погрожує депортацією та дитбудинками. Amnesty International про освіту на окупованих територіях
РФ погрожує депортацією та дитбудинками. Amnesty International про освіту на окупованих територіях
12 грудня, 09:14
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі
Білий дім підтвердив готовність йти на компроміси задля допомоги Україні
Вчора, 22:15
Зеленський зазначив, що найближчим часом очікує звіт міністра оборони Рустема Умєрова за результатами «Рамштайну»
«Український повітряний щит стає сильнішим»: Зеленський анонсував рішення «Рамштайну»
22 листопада, 21:46
Німецькі правоохоронці затримали двох хлопців 15 та 16 років
У Німеччині поліція затримала двох підлітків, які готували теракт
30 листопада, 07:52
Росія імпортуватиме яйця із двох країн
Азербайджан і Туреччина «врятують» Росію яйцями
13 грудня, 17:34
Німеччина може відмовитись лікувати тяжко поранених військовослужбовців з України
Лікування військових ЗСУ у Німеччині може припинитись? Лікарі б'ють на сполох
Вчора, 08:34
Фуміо Кісіда скликає раду нацбезпеки у Японії
Японія скликає нараду з нацбезпеки через запуск ракети КНДР
Вчора, 07:58

Соціум

Працевлаштування у Німеччині: які зміни чекають на українців у 2024 році
Працевлаштування у Німеччині: які зміни чекають на українців у 2024 році
РФ формує чотири нові полки авіації. ISW оцінив загрозу
РФ формує чотири нові полки авіації. ISW оцінив загрозу
У Китаї стався потужний землетрус: сотні загиблих і поранених (відео)
У Китаї стався потужний землетрус: сотні загиблих і поранених (відео)
Пентагон заявив про початок спецоперації із захисту судноплавства у Червоному морі
Пентагон заявив про початок спецоперації із захисту судноплавства у Червоному морі
Ізраїль готує нову фазу операцій у Секторі Гази
Ізраїль готує нову фазу операцій у Секторі Гази
Атака безпілотників на аеродром РФ: росіяни назвали втрати
Атака безпілотників на аеродром РФ: росіяни назвали втрати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
Учасник бойових дій став ухилянтом. Суд відправив військовозобов'язаного в тюрму
58K
19-річний українець побив рекорд Шварценеггера, який той утримував 57 років
21K
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
13K
Вибух у сільраді на Закарпатті: з'явилося відео передісторії конфлікту
12K
Хто платить мільйонні застави за суддів, які потрапили до СІЗО? Відповідь НАБУ
12K
Ярош назвав головне завдання України у війні на 2024 рік

Новини

Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Вчора, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Вчора, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Вчора, 03:58

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua