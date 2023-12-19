Працевлаштування у Німеччині: які зміни чекають на українців у 2024 році

Німеччина реалізує для біженців з України ініціативу під назвою JobTurbo

Під кінець 2023 року німецькі центри зайнятості у співпраці з Федеральним міністерством праці та соціальних питань Німеччини планують пришвидшити процес інтеграції українців на німецький ринок праці. Про це пише німецько-українська асоціація Ukrainian Future.

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Незважаючи на те, що в Німеччині найбільше потребуються кваліфіковані робітники із знанням німецької мови, центри зайнятості шукають нові рішення. Для цього запускається ініціатива під назвою JobTurbo, головними принципами якої є:

Мова вивчається в робочому середовищі. Раніше центри зайнятості направляли на мовні курси та фінансували навчання на рівні B2 і вище. Зараз пріоритет у навчанні мови знижено, а ця задача перекладена на роботодавців.

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Робота пріоритетніша за курси. Якщо раніше центри зайнятості акцентували увагу на кваліфікації своїх клієнтів для покращення їхніх можливостей на ринку праці, зараз основна увага приділяється якомога швидшому працевлаштуванню. Пошук роботи продовжуватиметься навіть під час навчання. Якщо з'явиться пропозиція роботи – навчання відступає на другий план, переноситься на вільний час або припиняється.

Прийнятна робота – єдина вимога. Робота повинна бути Zumutbar (прийнятною). Відмова від робочого місця може стосуватися лише з погляду здоров'я. Кваліфікація та побажання щодо роботи стають другорядними.

Частіші зустрічі з центром зайнятості. Раніше зустрічі з центром відбувалися рідше, тепер нова програма передбачає зустрічі кожні шість тижнів.

Нові плани співпраці. Для тих, хто успішно пройшов «первинну інтеграцію», центри зайнятості розроблять нові плани співпраці. Враховуються фаховість та потенціал працівника, можливі зміни у плані співпраці.

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Нагадаємо, 1 листопада, уряд Німеччини схвалив зміни щодо спрощення процедури працевлаштування для осіб, які клопочуть про надання їм притулку або мають відтерміновану депортацію.

Тим особам, яким відтермінували депортацію з Німеччини, має надаватися дозвіл на працевлаштування. Біженцям, які перебувають у пунктах первинного прийому мігрантів, заборону на роботу скасують вже за шість місяців (раніше вона діяла протягом дев'яти місяців).

Зазначається, що у пакеті законодавчих змін, який спрощує працевлаштування біженців, розглядають також питання доступу до ринку праці українців, які прибули до Німеччини після повномасштабного вторгнення РФ. Уряд пропонує прискорити інтеграцію десятків тисяч таких громадян на ринку праці – вони отримають додаткове навчання, а вимоги до знання німецької мови послаблять.

До слова, лише кожен п'ятий українець віком від 25 до 59 років зміг знайти у Німеччині роботу за останні два роки. Чиста імміграція з України до Німеччини після початку 2022 року становила 1 млн осіб. Статистики відзначають високий освітній рівень біженців, але їм важко знайти роботу.

У Німеччині зараз проживає близько мільйона українців, які поїхали з батьківщини з початку 2022 року. Це майже 17 % усіх українських біженців, які залишили Україну після російського повномасштабного вторгнення: їхнє загальне число, за оцінками ООН, становить шість мільйонів людей. Такими є дані Федерального статистичного відомства за 2022 рік і перше півріччя 2023-го року.

Проте лише кожен п'ятий українець віком від 25 до 59 років зміг знайти у Німеччині роботу. Зокрема це пояснюється тим, що самотнім батькам з дітьми важко знайти роботу. Проте, за даними соцопитувань, частка працевлаштованих українських біженців підвищується, якщо вони перебувають у Німеччині довше за рік.