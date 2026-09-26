Польща готова платити за кожного військового США на своїй території. Названо суму

Варшава пропонує щороку виділяти по $15 тис. на кожного американського військового та взяти на себе витрати на інфраструктуру

Польща готова щороку платити по $15 тис. за кожного американського військовослужбовця, розміщеного на її території, а також покривати витрати на необхідну інфраструктуру. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За його словами, Варшава та Вашингтон продовжують переговори щодо створення постійної американської військової бази в Польщі. Наразі сторони обговорюють, які саме сили можуть бути залучені, їхні можливості та можливі місця дислокації.

«Ми обговорюємо з Пентагоном різні варіанти реалізації цього рішення», – зазначив Залевський. Він не уточнив, які саме американські підрозділи можуть бути розміщені у Польщі та де саме може з'явитися майбутня база.

Водночас посадовець розкрив фінансову частину польської пропозиції. «Ми пропонуємо американським військам дуже особливі умови. Ми покриватимемо витрати на інфраструктуру. Ми також покриватимемо витрати на кожного американського солдата, який дислокується в Польщі, у розмірі $15 тис. на рік», – заявив заступник міністра.

На запитання, хто фінансуватиме такі витрати, Залевський відповів, що їх покриватимуть польські платники податків.

Нагадаємо, Польща та США обговорюють створення постійної американської військової бази. За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, йдеться про базу, яка могла б вмістити близько 10 тис. військових США. У довгостроковій перспективі Варшава розраховує на присутність до 15 тис. американських військовослужбовців – частини на постійній основі, решти в межах ротацій.

Президент Польщі Кароль Навроцький раніше заявив, що створення постійної американської бази є «лише питанням часу». Він також запропонував назвати майбутній об’єкт «Форт Трамп» і висловив сподівання, що Дональд Трамп особисто приїде на його відкриття до завершення своєї президентської каденції.