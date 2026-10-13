Reuters: США сподіваються, що угода щодо дизельного палива зможе повернути Росію мирних переговорів

США угодою намагаються «пом'якшити» позицію Володимира Путіна, який наразі не готовий до діалогу

Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на зустрічі в Майамі заявили українським чиновникам, що угода США та РФ щодо експорту російського дизеля має на меті відновити тристоронні переговори про припинення війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агенства, американська сторона намагається таким чином «пом'якшити» позицію Володимира Путіна, який наразі не готовий до діалогу.

У Вашингтоні розраховують, що кроки назустріч Москві та припинення українських ударів по НПЗ змусять Кремль піти на зустрічні поступки. Водночас українська делегація поставилася до цього підходу скептично, розцінивши його як спробу умиротворення агресора через ділові угоди. Джерела, близькі до Кремля, зазначають, що Путін погодиться на переговори лише за умови передачі Росії решти 11% території Донбасу.

Під час багатогодинної зустрічі також обговорювалися гарантії безпеки, фонди відбудови України та надана США військово-розвідувальна підтримка. Попри відсутність формальних домовленостей, українська сторона підтвердила готовність до енергетичного перемир’я – але виключно за умови, що його дотримуватиметься й Росія.

Як відомо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

Президент Володимир Зеленський гостро розкритикував угоду, назвавши її «абсолютно жахливим кроком» та «подарунком Путіну», який дасть Кремлю додаткові мільярди для фінансування війни. Україна заявила про готовність зупинити удари по НПЗ лише за умови дзеркального припинення російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та за наявності реальних гарантій. Проте Росія майже одразу проігнорувала заклики до перемир'я та вдарила по Харківській ТЕЦ-5.