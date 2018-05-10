Прем'єр-міністр Угорщини заявив про завершення ери ліберальної демократії

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Віктор Орбан

Орбан переконаний, що новий тип демократії зможе гарантувати угорцям свободу і безпеку

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що ера ліберальної демократії в країні завершилася.

Як відомо, Національна асамблея Угорщини більшістю голосів затвердила кандидатуру Віктора Орбана на пост глави уряду. Результат голосування визначив той факт, що в очолюваної прем'єром партії Fidesz дві третини місць в парламенті країни, повідомляє агентство Reuters.

Виступаючи перед депутатами, Орбан розповів про досягнення свого уряду за попередні два терміни. «Ми замінили потопаючу ліберальну демократію християнською демократією XXI століття, яка гарантує людям свободу і безпеку», - сказав він.

«Наша демократія підтримує традиційну сім'ю, основою якої є чоловік і жінка. Вона стримує прояви антисемітизму і дає надію на майбутнє зростання», - заявив Орбан.

Коментуючи критику на свою адресу з боку Євросоюзу, прем'єр заявив, що його країні потрібен ЄС, однак і Євросоюзу потрібна Угорщина.

Джерело: РБК