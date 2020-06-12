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    У світі

    Прем'єра Італії допитали у справі про дії уряду під час пандемії

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    <p>Допит Джузеппе Конте тривав близько трьох годин</p> - Прем'єра Італії допитали у справі про дії уряду під час пандемії

    Допит Джузеппе Конте тривав близько трьох годин

    Прем’єр дав роз'яснення по кожній стадії карантину «до найдрібніших деталей»

    У п’ятницю, 12 червня, прокурори допитали як свідка прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте в рамках розслідування заходів реагування на поширення пандемії Covid-19.

    Як пише Reuters, прокурори також допитали міністра внутрішніх справ Лучіана Ламоргезе і міністра охорони здоров'я Роберто Сперанца.

    Допит Конте тривав близько трьох годин. Після завершення прем'єр через свого прессекретаря повідомив, що дав роз'яснення по кожній стадії карантину «до найдрібніших деталей».

    Прокурори з Бергамо, одного з найбільш постраждалих від пандемії, з'ясовують, чому уряд занадто пізно включив міста Нембро і Альдзано в червону зону, незважаючи на виявлені перші випадки Covid-19.

    Нагадаємо, що рідні і близькі людей, які померли в результаті зараження коронавірусом, звинуватили владу Італії в недбалих і некомпетентних діях.

    Італія є однією з найбільш постраждалих від пандемії країн. Тут виявили понад 236 тисяч випадків зараження коронавірусом, при цьому більше 34 тисяч хворих померли.

    Щоправда, вчора в Італії зафіксували найнижчу кількість померлих внаслідок пандемії Covid-19 протягом доби з 2 березня.

    До слова, жителів італійського міста Бергамо протестували на антитіла до коронавірусу: позитивний результат виявили у 57% протестованих.

    Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Також коронавірус виявили у дружини президента Олени Зеленської. За даними Офісу президента, перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.

    Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням Covid-19 у його дружини Олени. 

    Італія прокурор допит розслідування епідемія карантин влада коронавірус
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