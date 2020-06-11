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    У світі

    В Італії – найнижча добова кількість смертей від Covid-19 з початку березня

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    Загальна кількість жертв хвороби Covid-19 в Італії зросла до 34 167 - В Італії – найнижча добова кількість смертей від Covid-19 з початку березня
    Загальна кількість жертв хвороби Covid-19 в Італії зросла до 34 167

    Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксували 53 летальні випадки унаслідок пандемії коронавірусу.

    В Італії зафіксували найнижчу кількість загиблих унаслідок пандемії Covid-19 протягом доби з 2 березня.

    Про це повідомляє видання Ansa.

    «Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксували 53 летальні випадки унаслідок пандемії коронавірусу. Це найнижчий показник з 2 березня, коли було зареєстровано 52 смерті», - йдеться у повідомленні.

    Для порівняння, вчора був зафіксований 71 летальний випадок унаслідок пандемії. Загальна кількість жертв хвороби Covid-19 в Італії зросла до 34 167, а кількість підтверджених випадків захворювання – до 236 142, протягом останньої доби зафіксували 379 нових випадків.

    Кількість вилікуваних пацієнтів з діагнозом коронавірусної хвороби в Італії зросла до 171 338, збільшившись на 1 399 протягом останньої доби.

    Згідно з даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 становить 7 458 993, з них 419 020 летальних, одужало 3 778 224 людини.

    Нагадаємо, жителів італійського міста Бергамо протестували на антитіла до коронавірусу: позитивний результат виявили у 57% протестованих.

    До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є найбільшим показником за час пандемії. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Спалахи коронавірусу спостерігаються відразу у п’яти областях, серед яких Львівська. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.

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