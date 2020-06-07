Коронавірусні протести у у Римі: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети



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Демонстранти почали кидали пляшки і каміння у бік поліції, журналістів та фотографів і кричали «журналісти, терористи»

Сутички спалахнули, коли один з протестувальників почав спілкуватися зі ЗМІ

У Римі сотні людей вийшли на демонстрацію з вимогою відставки уряду через коронавірусну кризу. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що мітинг ультраправих екстремістів та футбольних фанатів переріс у сутички в суботу.

«Сутички спалахнули, коли один з протестувальників почав спілкуватися зі ЗМІ. Демонстранти почали кидати пляшки і каміння у бік поліції, журналістів та фотографів і кричати «журналісти, терористи», - йдеться у повідомленні.

ЗМІ інформує, що поліція відреагувала водяними гарматами і сльозогінним газом, а також здійснила кілька арештів.

В Італії від початку епідемії коронавірусу понад 33 800 людей померли та 234 000 заразилися, ця країна стала однією з найбільш постраждалих у світі.

Італія вступила в завершальну фазу пом’якшення коронавірусних обмежень, дозволивши внутрішні подорожі між регіонами та відкривши кордони.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що уряд працює над прискоренням соціальних виплат і пообіцяв «серйозну податкову реформу».

Магазини, кафе та ресторани знову відкрили свої двері, а туристичні пам’ятки почали приймати туристів.

До відома, у світі станом на 7 червня зафіксовано 6 855 858 випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2 складає 398 321 особа. У свою чергу, одужали 3 071 403 людини. Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 109 791 особа, Великій Британії – 40 548, Бразилії – 35 026, Італії – 33 846, Франції – 29 145 та Іспанії – 27 135. У Китаї загалом – 4638, за останній місяць не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 919 430), Бразилія (645 771), Росія (458 102), Велика Британія (286 294), Індія (246 622), Іспанія (241 310), Італія (234 801), Перу (191 758), Франція (190 759), Німеччина (185 450), Іран (169 425) і Туреччина (169 218).

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 червня на коронавірусну хворобу захворіли 485 осіб, серед них 29 дітей та 34 медика. Це на 65 випадків менше, ніж учора (550). Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15). Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

Коронавірус в Україні

Всього 26999

Хворіють 14157

Одужали 12054

Померли 788

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У Києві станом на 7 червня виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).