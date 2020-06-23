Суд зобов’язав президента Бразилії носити маску в громадських місцях



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Жаїр Болсонару неодноразово критикував карантинні обмеження

Президент Болсонару кілька разів був помічений на мітингах без захисної маски

Суд зобов’язав президента Бразилії Жаїра Болсонару носити захисну маску в громадських місцях.

Про це повідомляє CNN.

«У Бразилії суд зобов’язав президента Жаїра Болсонару, який неодноразово критикував карантинні обмеження, носити захисну маску в громадських місцях», – пише ЗМІ.

Відповідне рішення поширюється на всіх державних службовців в федеральному окрузі, де розташована столиця Бразилії.

У рішенні суду йдеться, що за невиконання цієї вимоги передбачено штраф у розмірі до 2000 реалів (близько $386).

Влада федерального округу з 30 квітня ввела обов'язковий масковий режим у громадських місцях, з тим щоб уповільнити темпи поширення коронавірусу. Президент Болсонару проігнорував розпорядження уряду і кілька разів був помічений на мітингах без захисної маски.

Як відомо, у Бразилії понад 1 млн заражених Covid-19.

Нагадаємо, Україна потрапила до списку країн «червоної зони».

В Україні станом на 23 червня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 38 074 осіб. За минулу добу було виявлено 833 випадки зараження. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Ще минулого тижня зростання числа хворих Covid-19 в Україні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.