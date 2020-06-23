Суд зобов’язав президента Бразилії носити маску в громадських місцях
Президент Болсонару кілька разів був помічений на мітингах без захисної маски
Суд зобов’язав президента Бразилії Жаїра Болсонару носити захисну маску в громадських місцях.
Про це повідомляє CNN.
«У Бразилії суд зобов’язав президента Жаїра Болсонару, який неодноразово критикував карантинні обмеження, носити захисну маску в громадських місцях», – пише ЗМІ.
Відповідне рішення поширюється на всіх державних службовців в федеральному окрузі, де розташована столиця Бразилії.
У рішенні суду йдеться, що за невиконання цієї вимоги передбачено штраф у розмірі до 2000 реалів (близько $386).
Влада федерального округу з 30 квітня ввела обов'язковий масковий режим у громадських місцях, з тим щоб уповільнити темпи поширення коронавірусу. Президент Болсонару проігнорував розпорядження уряду і кілька разів був помічений на мітингах без захисної маски.
Як відомо, у Бразилії понад 1 млн заражених Covid-19.
Нагадаємо, Україна потрапила до списку країн «червоної зони».
В Україні станом на 23 червня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 38 074 осіб. За минулу добу було виявлено 833 випадки зараження. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.
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Всього38074
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Хворіють20083
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Одужали16956
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Померли1035
Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.
Ще минулого тижня зростання числа хворих Covid-19 в Україні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.