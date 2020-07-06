Тисячі людей у Бразилії протестували через ігнорування президентом пандемії



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Акція протесту у Бразилії

Бразильський уряд призупинив публікацію загальної кількості смертей та інфікованих коронавірусною хворобою

Тисячі людей у неділю вийшли на протести проти дій президента Бразилії Жаїра Болсонару, який ігнорує пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Aljazeera.

«Тисячі людей кинули виклик пандемії коронавірусу в Бразилії, щоб протестувати проти дій президента Жаїра Болсонару на тлі зростаючого обурення через реакцію влади на пандемію», - йдеться у повідомленні.

Пандемія коронавірусу швидко поширюється в Бразилії, яка наразі на другому місці за кількістю випадків коронавірусу - 691 758 - та третьому місці за кількістю померлих внаслідок Covid-19 - 36 455, згідно з даними університету Джона Гопкінса.

Зазначається, що у суботу бразильський уряд призупинив публікацію загальної кількості смертей та інфікованих коронавірусною хворобою. Такий крок критики назвали спробою приховати справжній масштаб епідемії у найбільшій країні Латинської Америки.

Нагадаємо, у червні суд зобов’язав президента Бразилії Жаїра Болсонару носити захисну маску в громадських місцях.

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До слова, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.