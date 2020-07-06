Тисячі людей у Бразилії протестували через ігнорування президентом пандемії
Бразильський уряд призупинив публікацію загальної кількості смертей та інфікованих коронавірусною хворобою
Тисячі людей у неділю вийшли на протести проти дій президента Бразилії Жаїра Болсонару, який ігнорує пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє Aljazeera.
«Тисячі людей кинули виклик пандемії коронавірусу в Бразилії, щоб протестувати проти дій президента Жаїра Болсонару на тлі зростаючого обурення через реакцію влади на пандемію», - йдеться у повідомленні.
Пандемія коронавірусу швидко поширюється в Бразилії, яка наразі на другому місці за кількістю випадків коронавірусу - 691 758 - та третьому місці за кількістю померлих внаслідок Covid-19 - 36 455, згідно з даними університету Джона Гопкінса.
Зазначається, що у суботу бразильський уряд призупинив публікацію загальної кількості смертей та інфікованих коронавірусною хворобою. Такий крок критики назвали спробою приховати справжній масштаб епідемії у найбільшій країні Латинської Америки.
Нагадаємо, у червні суд зобов’язав президента Бразилії Жаїра Болсонару носити захисну маску в громадських місцях.
-
Всього48500
-
Хворіють25875
-
Одужали21376
-
Померли1249
До слова, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.