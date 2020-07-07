Президент Бразилії, який заперечував коронавірус, здав тест на Covid-19



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Жаїр Болсонару є противником карантину і називає коронавірус «невеликим грипом»

Болсонару зробив тест через те, що у нього з'явилися симптоми гострого респіраторного захворювання

Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який заперечував пандемію коронавірусу, здав тест на Covid-19.

Про це повідомляє O Globo.

Джерела видання в адміністрації президента повідомили, що Болсонару зробив тест через те, що у нього з'явилися симптоми гострого респіраторного захворювання.

За даними ЗМІ, Болсонару вже скасував свої зустрічі на поточний тиждень і почав приймати препарати гідроксіхлорохін і азитроміцин, чия ефективність проти коронавірусу не доведена.

Як відомо, Жаїр Болсонару є противником карантину і називає коронавірус «невеликим грипом» та критикує ЗМІ за поширення страхів.

Наразі Бразилія знаходиться на другому місці за кількістю хворих, поступаючись лише США. З початку епідемії коронавірусу в країні зафіксовано понад 1,6 млн випадків зараження та понад 65 тисяч летальних випадків.

Зазначимо, що тисячі людей у неділю вийшли на протести проти дій президента Бразилії Жаїра Болсонару, який ігнорує пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, у червні суд зобов’язав президента Бразилії Жаїра Болсонару носити захисну маску в громадських місцях.

Коронавірус в Україні

Всього 49043

Хворіють 26078

Одужали 21703

Померли 1262

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До слова, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.