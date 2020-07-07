Президент Бразилії, який заперечував коронавірус, здав тест на Covid-19
Болсонару зробив тест через те, що у нього з'явилися симптоми гострого респіраторного захворювання
Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який заперечував пандемію коронавірусу, здав тест на Covid-19.
Про це повідомляє O Globo.
Джерела видання в адміністрації президента повідомили, що Болсонару зробив тест через те, що у нього з'явилися симптоми гострого респіраторного захворювання.
За даними ЗМІ, Болсонару вже скасував свої зустрічі на поточний тиждень і почав приймати препарати гідроксіхлорохін і азитроміцин, чия ефективність проти коронавірусу не доведена.
Як відомо, Жаїр Болсонару є противником карантину і називає коронавірус «невеликим грипом» та критикує ЗМІ за поширення страхів.
Наразі Бразилія знаходиться на другому місці за кількістю хворих, поступаючись лише США. З початку епідемії коронавірусу в країні зафіксовано понад 1,6 млн випадків зараження та понад 65 тисяч летальних випадків.
Зазначимо, що тисячі людей у неділю вийшли на протести проти дій президента Бразилії Жаїра Болсонару, який ігнорує пандемію коронавірусу.
Нагадаємо, у червні суд зобов’язав президента Бразилії Жаїра Болсонару носити захисну маску в громадських місцях.
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До слова, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.