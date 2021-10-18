Арахамія назвав умову для позбавлення Разумкова мандата (відео)

Арахамія розповів, за яких умов «слуги народу» можуть забрати у Разумкова мандат

«Слуги народу» будуть дивитися, як Разумков діятиме в рамках обіцянок, які «Слуга народу» давала своїм виборцям

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що «Слуга народу» може позбавити Дмитра Разумкова мандата, якщо він не буде виконувати обіцянки партії. Про це Арахамія заявив під час брифінгу після засідання фракції.

Арахамія заявив, що партія не розглядатиме можливість позбавлення депутатського мандата Разумкова, якщо він буде виконувати обіцянки з передвиборчої програми «Слуги народу».

«Ми будемо дивитися, яким чином пан Разумков – його ж обирали виборці «Слуги народу» – якщо він діятиме в рамках обіцянок, які «Слуга народу» давала своїм виборцям, і ми як партія будемо це відчувати, тоді він буде в «безпечній зоні». А якщо навпаки – тоді, напевно, в «небезпечній», – сказав Арахамія.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, за що ображається на Разумкова, і нагадав історію, як Разумков збирав підписні листи щодо імпічменту президента.

Крім того, у Трускавці президент Володимир Зеленський сказав, що проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деякі моменти програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Також тоді ще спікер Верховної Ради Дмитро Разумков казав, що вважає, що президент Володимир Зеленський не повинен йти на другий термін. Він пояснив журналістам, чому, на його думку, Зеленський має обмежитися одним терміном президенства.