Президент анонсував декларації про європерспективу України ще з трьома країнами ЄС

Зеленський: ще три країни ЄС найближчим часом підпишуть з Україною декларації щодо європейської перспективи

Сім країн точно проголосують за членство України в ЄС, запевнив Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував, що незабаром збільшиться кількість держав – членів Європейського Союзу, які письмово на двосторонньому рівні підтримають європейську перспективу України. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV у межах програми «Свобода слова».

«Ми почали в цьому році готувати двосторонні декларації з країнами ЄС про підтримку європейської перспективи України. Коли Україна й країни Євросоюзу вирішать, що Україна може бути членом ЄС, то та чи інша країна, з якою ми підписуємо цю декларацію, точно проголосує за нас», – сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що вже чотири країни – члени Європейського Союзу підписали такі декларації, ще три документи будуть підписані найближчим часом.

«Тобто вже буде сім країн з 27. Крок за кроком ми це зробимо. Я дуже цього хочу, тому рухатимемося вперед», – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель підтримують нашу країну та відзначають прогрес у здійсненні реформ, про що йшлося, зокрема, у Спільній заяві за підсумками 23-го Саміту Україна – Європейський Союз.

«Але ми розуміємо, що членство України в Європейському Союзі має бути підтримано 27 державами – членами ЄС», – додав Глава держави.

Президент України зауважив, що є країни, з якими потрібно буде більше працювати щодо цього питання. Тому триває відповідна робота й спілкування окремо з кожною державою.

Раніше Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу.

Як відомо, 12 жовтня у Києві відбувся саміт Україна – ЄС (фото).

На спеціальній церемонії Україна та ЄС підписали угоду про «відкрите небо». Також Київ приєднається до програм «Горизонт Європа» і «Креативна Європа».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір підписати з Європейським Союзом так званий промисловий безвіз на наступному саміті Україна – ЄС.

Зазначимо, Верховна Рада може провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.