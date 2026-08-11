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Колишнє службове житло Навроцького викликало суперечки у Польщі

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Колишнє службове житло Навроцького викликало суперечки у Польщі
Кароль Навроцький обійняв посаду президента Польщі у серпні 2025 року
фото з відкритих джерел

Суперечки розгорілися через 55,2 тис. злотих ненарахованої плати

Вища контрольна палата Польщі з’ясувала, що Інститут національної пам’яті Польщі не стягував плату з Кароля Навроцького за проживання у гостьовій кімнаті інституту, коли він очолював установу. Про це йдеться у звіті Вищої контрольної палати Польщі за 2025 рік, повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24/PAP.

Йдеться про кімнату площею 71 кв. м, якою Навроцький користувався безкоштовно. За даними контрольної палати, за оренду та комунальні послуги він мав би заплатити 55,2 тис. злотих (приблизно 662 448 грн).

У Вищій контрольній палаті Польщі зазначили, що така практика суперечила принципам належного управління державним майном.

В Інституті національної пам’яті пояснили, що Навроцький, як і попередні керівники установи, не платив за користування гостьовою кімнатою. За словами представників інституту, це була звична практика для його керівників.

Там зазначили, що кімнату надавали очільнику установи через особливості його роботи: велику кількість службових справ, ненормований робочий графік і необхідність виконувати представницькі обов’язки.

Водночас в установі наголосили, що Навроцькому не висували жодних звинувачень.

Нагадуємо, Кароль Навроцький обіймав посаду очільника Інституту національної пам’яті до вступу на посаду президента Польщі. Він склав президентську присягу 6 серпня 2025 року.

Таким чином, звіт Вищої контрольна палата Польщі щодо виконання державного бюджету за 2025 рік частково стосується періоду, коли Навроцький очолював Інститут національної пам’яті.

Вища контрольна палата Польщі також зазначила, що Інститут національної пам’яті не вжив заходів для виконання рекомендацій, сформульованих після попереднього контролю.

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Теги: Польща аудит Кароль Навроцький

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