Напад у монастирі в Польщі: Навроцький зробив заяву

Президент Польщі закликав до швидкого встановлення всіх обставин трагедії

Президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на напад у монастирі бенедиктинок у Ярославі, внаслідок якого загинув священник і ще кілька людей дістали поранення.

Навроцький заявив, що трагедія потребує рішучої реакції польської держави. Президент також наголосив на необхідності швидко встановити всі обставини нападу та притягнути винного до відповідальності.

«Цей злочин вимагає рішучої реакції держави. Усі обставини цієї трагедії мають бути якнайшвидше встановлені», – заявив Навроцький.

Нагадаємо, 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав. Відомо про загибель одного зі священників.

Зауважимо, що українське посольство у Польщі засудило напад на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі. Воно наголосило, що насильству та нападам на людей не може бути жодного виправдання.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на напад у монастирі сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, який скоїв 31-річний громадянин України.