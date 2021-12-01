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    Президентка Єврокомісії заговорила про обов'язкову Covid-вакцинацію

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    Президентка Єврокомісії: Час почати дискусію про обов'язкову вакцинацію - Президентка Єврокомісії заговорила про обов'язкову Covid-вакцинацію
    Президентка Єврокомісії: Час почати дискусію про обов'язкову вакцинацію
    фото: Johanna Geron / Reuters

    Урсула фон дер Ляєн вважає, що обов'язкова вакцинація в ЄС «потребує дискусії та спільного підходу»

    Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за початок дискусій про запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Європейському Союзу. Про це вона сказала на брифінгу у Брюсселі, повідомляє «ЄП».

    «Якщо подивитися на цифри, у нас зараз вакциновано 77% дорослого населення в ЄС, або 66% всього населення. Це означає, що третина не вакциновані, близько 150 млн людей. Це – багато. Не кожен може бути вакцинований, як маленькі діти чи люди із медичними показаннями, але більшість можуть. І зараз необхідно почати дискусію, як ми потенційно можемо думати про обов'язкову вакцинацію в ЄС. Це потребує дискусії та спільного підходу», – сказала фон дер Ляєн.

    Вона також додала, що, оскільки виробники вакцин Pfizer і Moderna мають намір доставити ще 360 мільйонів доз до кінця березня, бустерні дози будуть доступні для всіх охочих.

    «Ми знаємо з досвіду з «Дельта»-варіантом, що це перегони з часом. Наші вчені вже нам сказали, що повна вакцинація і бустерні дози дають міцний захист проти коронавірусу», – сказала президентка Єврокомісії.

    Нагадаємо, Австрія з першою з країн Європи заявила про намір зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення з 1 лютого.

    Також в Австрії за відмову від вакцинації запровадять штрафи до семи тисяч євро.

    Напередодні очільник МОЗ України Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу.

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    Теги: ЄС Єврокомісія Європа щеплення вакцинація населення Урсула фон дер Ляєн коронавірус
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    Президентка Єврокомісії заговорила про обов'язкову Covid-вакцинацію