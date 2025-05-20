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ЄС погодив скасування штампів на кордонах Шенгену: що буде натомість

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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ЄС погодив скасування штампів на кордонах Шенгену: що буде натомість
Євросоюз змінює правила щодо штампів у паспортах
фото із відкритих джерел

Цифрова система EES дозволить автоматично реєструвати дані тих, хто в'їжджає в Шенгенську зону

Рада ЄС та Європарламент домовилися про поступовий запуск системи EES на кордонах Євросоюзу, яка замінить штамп у закордонному паспорті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DW.

Новий регламент поступового запуску EES

Рішення про введення системи було прийнято ще в 2017 році, її запуск кілька разів відкладався. Останнім терміном називався 2024 рік.

У новій угоді пропонується відвести на поступове запровадження EES шість місяців. «До кінця цього перехідного періоду країни-члени продовжать вручну проставляти печатки в проїзних документах», – йдеться в пресрелізі. Раніше повідомлялося, що EES повністю замінить штампи у закордонному паспорті.

Угода Ради ЄС та Європарламенту не означає, що EES почнуть запроваджувати вже зараз. Дату початку поступового запуску системи має встановити Єврокомісія. Крім того, досягнута 19 травня угода – попередня, її ще мають остаточно схвалити самі Рада ЄС та Європарламент.

Нова система збільшить черги?

Цифрова система EES дозволить автоматично реєструвати дані тих, хто в'їжджає в Шенгенську зону і виїжджає за її межі, зокрема біометричні дані: відбитки пальців і знімок обличчя. Влада країн ЄС матиме постійний доступ до персональних даних громадян третіх країн та історії їх поїздок, а також зможе контролювати, чи дотримуються ті дозволеного періоду перебування.

«EES значно знизить ймовірність шахрайства з ідентифікаційними даними та перевищення терміну перебування», – йдеться у заяві Ради ЄС.

Раніше у ЗМІ звучали побоювання, що нова система не скоротить, а збільшить черги на кордонах Шенгенської зони. Про це говорила і влада Великої Британії. У проекті нового регламенту йдеться про те, що країни ЄС зможуть тимчасово відключати EES, «коли інтенсивність потоку людей призведе до дуже великого часу очікування».

Нагадаємо, наприкінці минулого року Болгарія та Румунія повністю увійшли до Шенгенської зони.

До слова, Європейський Союз схвалив новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований проти майже 200 кораблів «тіньового флоту».Нагадаємо, 14 травня посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Блок почав підготовку 18-го пакета, однак уже в координації з американськими партнерами.  Робота над ним розпочалась після закінчення терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.

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Теги: правила Болгарія паспорт Румунія Європарламент Єврокомісія

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