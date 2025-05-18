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Австрія здобула перемогу на Євробаченні-2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Австрія здобула перемогу на Євробаченні-2025
фото: EBU

Україну представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Praу

17 травня у швейцарському Базелі відбувся фінал Євробачення-2025, в якому взяли участь 26 країн. Після яскравого шоу та напруженого голосування перемогу здобула  Австрія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію.

Перемогу на пісенному конкурсі виборов JJ з піснею Wasted Love.

Австрія здобула перемогу на Євробаченні-2025 фото 1

Реакція Джей Джей на здобуту перемогу у фіналі Євробачення. Він приніс Австрії вже третю перемогу на пісенному конкурсі.

Австрія отримала сумарно 436 балів від журі та глядачів. 

Український гурт отримав загалом 218 балів (60 від журі та 158 за результатами глядацького голосування). Україна посіла дев'яте місце.

«Главком» публікує повний виступ гурту Ziferblat.

Після виступу Ziferblat  подякував українцям за підтримку.

«Ці три місці були особливими, даємо українцям за шанс, зараз важливо сфокусуватись на голосувані, але ми кайфанули на сцені. Сподіваюсь це передалось вам через екран. Ми зробили для України те, що могли. Дякуємо вам дуже за підтримку», – прокоментував соліст Ziferblat.

Ще на сцені соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні».

Як відомо, після завершення двох півфіналів «Євробачення-2025» прогнози букмекерів дещо змінилися. Однак представникам Швеції гурту KAJ з піснею Bara bada bastu букмекери прогнозували перше місце. Ймовірність їхньої перемоги оцінювалась в 82%.

У фіналі Євробачення-2025 брали участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.

Автоматично у фінал пройшли Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).

А Швейцарія потрапила автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. 

Як відомо, тоді Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

У другому півфіналі 69-го пісенного конкурсу Євробачення путівку до фіналу отримали: Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта та Греція.

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Теги: конкурс Євробачення

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