Працівники популярної кав'ярні в США страйкують через новий дрескод

Понад 2 тис. працівників Starbucks оголосили страйк на знак протесту

Співробітники Starbucks у США оголосили страйк через нові вимоги керівництва мережі щодо одягу працівників. Як повідомляє «Главком», про це пише Associated Press.

За даними профспілки Starbucks Workers United, яка представляє працівників кавового гіганта в США, понад 2 тис. барист у 120 закладах по всій країні страйкують.

Нові правила компанії, які встановлюють обмеження щодо того, що бариста можуть носити під своїми корпоративними зеленими фартухами, викликали невдоволення серед співробітників. Новий дрескод вимагає, щоб працівники в США та Канаді носили під зеленими фартухами лише однотонну чорну сорочку та джинси кольору хакі, чорні або сині.

Starbucks Corporation, або просто Starbucks – американська компанія з продажу кави та однойменна мережа кав'ярень. Заснована в Сіетлі (штат Вашингтон ) у 1971 році. Наразі мережа Starbucks об'єднує понад 32 тис. торгових точок у 75 країнах світу (з них 8 тис. працюють у США).

«Starbucks збився зі шляху. Вони (керівники, – «Главком») зосереджуються на неправильних речах, таких як впровадження нового обмежувального дрескоду. Коли клієнти чекають 30 хвилин на лате, їм байдуже, який колір ми носимо», – сказала Пейдж Саммерс, керівниця зміни в Starbucks у Ганновері.

Нагадаємо, у Південній Кореї у безпосередній близькості від кордону з КНДР відкрилася кав'ярня Starbucks. Кав'ярня розташована в парку Aegibong – біля оглядового майданчика з видом на Північну Корею. Щоб потрапити до кав'ярні та на оглядовий майданчик відвідувачам необхідно пройти через КПП.

До слова, у Києві два кафе, названі в честь Трампа, вирішили змінити назву. Власник двох кафе Trump Coffee Bar та Trump Pizza Station, розташованих у центрі Києва, вирішив змінити назви закладів невдовзі після того, як США зупинили постачання військового озброєння Україні.