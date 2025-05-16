Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Працівники популярної кав'ярні в США страйкують через новий дрескод

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Працівники популярної кав'ярні в США страйкують через новий дрескод
Нові вимоги не влаштовують працівників популярної мережі
фото із відкритих джерел

Понад 2 тис. працівників Starbucks оголосили страйк на знак протесту

Співробітники Starbucks у США оголосили страйк через нові вимоги керівництва мережі щодо одягу працівників. Як повідомляє «Главком», про це пише Associated Press.

За даними профспілки Starbucks Workers United, яка представляє працівників кавового гіганта в США, понад 2 тис. барист у 120 закладах по всій країні страйкують.

Нові правила компанії, які встановлюють обмеження щодо того, що бариста можуть носити під своїми корпоративними зеленими фартухами, викликали невдоволення серед співробітників. Новий дрескод вимагає, щоб працівники в США та Канаді носили під зеленими фартухами лише однотонну чорну сорочку та джинси кольору хакі, чорні або сині.

Starbucks Corporation, або просто Starbucks  – американська компанія з продажу кави та однойменна мережа кав'ярень. Заснована в Сіетлі (штат Вашингтон ) у 1971 році.  Наразі мережа Starbucks об'єднує понад 32 тис. торгових точок у 75 країнах світу (з них 8 тис. працюють у США).

«Starbucks збився зі шляху. Вони (керівники, – «Главком») зосереджуються на неправильних речах, таких як впровадження нового обмежувального дрескоду. Коли клієнти чекають 30 хвилин на лате, їм байдуже, який колір ми носимо», – сказала Пейдж Саммерс, керівниця зміни в Starbucks у Ганновері.

Нагадаємо, у Південній Кореї у безпосередній близькості від кордону з КНДР відкрилася кав'ярня Starbucks. Кав'ярня розташована в парку Aegibong – біля оглядового майданчика з видом на Північну Корею. Щоб потрапити до кав'ярні та на оглядовий майданчик відвідувачам необхідно пройти через КПП.

До слова, у Києві два кафе, названі в честь Трампа, вирішили змінити назву. Власник двох кафе Trump Coffee Bar та Trump Pizza Station, розташованих у центрі Києва, вирішив змінити назви закладів невдовзі після того, як США зупинили постачання військового озброєння Україні.

Читайте також:

Теги: США страйк робота правила обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відомі режисер та актор зі США відвідали Україну, щоб зняти документальне відео про війну
Відомі режисер та актор зі США відвідали Україну, щоб зняти документальне відео про війну
25 квiтня, 11:51
Рубіо різко заперечив заяви медіа
Білий дім обговорює зняття енергетичних санкцій з РФ? Рубіо зробив заяву
24 квiтня, 10:03
І директор ЦРУ Джон Реткліфф, і директорка Національної розвідки Тулсі Габбард обіцяли оптимізувати свої агентства
Розвідники вже не потрібні? Трамп планує значне скорочення працівників ЦРУ – WP
3 травня, 13:59
Reuters показав «остаточний план Трампа» щодо України
Reuters опублікувало текст «остаточної пропозиції» США для України та РФ
25 квiтня, 17:56
Волтц причетний до створення групового чату в Signal, який спричинив скандал
Волтц залишає посаду радника Трампа – CBS News
1 травня, 18:07
Робот поводився агресивно і намагався побити інженерів
У Китаї людиноподібний робот під час тестування напав на інженера
5 травня, 15:31
Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив заяву про економіку США
Економіка США скоротилася вперше за три роки. Венс знайшов винного
2 травня, 09:23
Трамп заявив, що ухвалив рішення після обговорення його з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом
Трамп оголосив про план скасування санкцій проти Сирії
13 травня, 20:02
Київрада: Значно зросла кількість самокатів, а культура їх використання відсутня
Київ готує рішення для впорядкування руху електросамокатів: подробиці
14 травня, 12:04

Соціум

Папа Римський запропонував провести мирні переговори у Ватикані
Папа Римський запропонував провести мирні переговори у Ватикані
Працівники популярної кав'ярні в США страйкують через новий дрескод
Працівники популярної кав'ярні в США страйкують через новий дрескод
Японський ресторан заборонив вхід для китайців: причина дивує
Японський ресторан заборонив вхід для китайців: причина дивує
Аномально холодний травень. Погода поставила знак питання над Європою
Аномально холодний травень. Погода поставила знак питання над Європою
На Марсі вперше зафіксовано полярне сяйво (фото)
На Марсі вперше зафіксовано полярне сяйво (фото)
У Башкортостані прогримів вибух на заводі: є значні руйнування та постраждалі
У Башкортостані прогримів вибух на заводі: є значні руйнування та постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
44K
Телефон дочки скандального судді Вовка став доказом у справі Дубінського
44K
Україна втратила F-16 під час нічної атаки: Повітряні сили повідомили про долю пілота
27K
У Стамбулі завершилась зустріч глави МЗС Туреччини та російської делегації
19K
Найкращий момент перемогти російську імперію – це зараз

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua