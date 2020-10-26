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    Люцифер став Джеком. Як українці змінювали свої ім'я цього року

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    <p>Справжній &laquo;бум&raquo; на зміну імені був чотири роки тому</p> - Люцифер став Джеком. Як українці змінювали свої ім'я цього року

    Справжній «бум» на зміну імені був чотири роки тому

    Жінки в Україні у два рази частіше міняли з початку року своє ім'я, ніж чоловіки

    В Україні з початку року змінили ім'я 8 743 рази. Причому імена міняли частіше жінки, ніж чоловіки (5 866 і 2 839, відповідно). Так, українці міняли імена з Дррааоллдлісс на Ганну і з Люцифера на Джека, повідомляє Міністерство юстиції України в Facebook.

    Відзначається, що на зміну імені наважуються громадяни різного віку.

    «Як показує практика, частіше майже у два рази це роблять жінки. При цьому в переліку не враховані ті, хто змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу», - йдеться в повідомленні Мін'юсту.

    Як розповіла заступник міністра юстиції щодо державної реєстрації Ольга Онищук, справжній «бум» на зміну імені спостерігався в 2016 році – «відповідних актових записів було складено 22 365».

    У Мін'юсті навели цікаві приклади зміни імен громадянами України:

    • Джоя - стала Беллою
    • Єлизавета - стала Климентиною
    • Аурел - став Олександром
    • Людмила - стала Каєю
    • Ганна - стала Оліанною
    • Володимир - став Вальдемаром
    • Іван - став Йонасом
    • Дррааоллдлісс - стала Ганною
    • Ганна - стала Анабелою
    • Марія - стала Деррікою
    • Люцифер - став Джеком
    • Андрій - став Владієм
    • Євген - став Єжи
    • Наталя - стала Адіті
    • Лариса - стала Глорією-Сандрою
    До слова, в Україні кількість шлюбів за час карантину зменшилася майже на третину в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

     

    документи українці
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