Люцифер став Джеком. Як українці змінювали свої ім'я цього року



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Справжній «бум» на зміну імені був чотири роки тому

Жінки в Україні у два рази частіше міняли з початку року своє ім'я, ніж чоловіки

В Україні з початку року змінили ім'я 8 743 рази. Причому імена міняли частіше жінки, ніж чоловіки (5 866 і 2 839, відповідно). Так, українці міняли імена з Дррааоллдлісс на Ганну і з Люцифера на Джека, повідомляє Міністерство юстиції України в Facebook.

Відзначається, що на зміну імені наважуються громадяни різного віку.

«Як показує практика, частіше майже у два рази це роблять жінки. При цьому в переліку не враховані ті, хто змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу», - йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Як розповіла заступник міністра юстиції щодо державної реєстрації Ольга Онищук, справжній «бум» на зміну імені спостерігався в 2016 році – «відповідних актових записів було складено 22 365».

У Мін'юсті навели цікаві приклади зміни імен громадянами України: