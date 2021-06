Скандал з маркетологом-українофобом Fozzy Group. Аналіз неоднозначної заяви компанії

Заява Fozzy Group демонструє майже таку ж зневагу до патріотично налаштованих людей, як і самі текстики героя скандалу

Fozzy Group, nice try but no cigar.

Раз уже таку історію закрутили, дозволю собі – виключно з освітньою метою – розібрати опубліковану заяву щодо антиукраїнських постиків одного з керівників компанії.

Самого керівника і його особу коментувати не буду. Свої переконання, симпатії та упередження стараюся винести за дужки. Читаю лише текст у контексті подій та коментарів у соцмережах (вони ж - передруковані в медіа). Висновок – наприкінці, якщо нема часу читати все.

«Fozzy Group і всі бізнеси групи є безумовно проукраїнськими. Ми підтримуємо державний суверенітет і працюємо на розвиток нашої країни.»

Добре, що безапеляційно заявили. Дивно, що такі речі як «підтримуємо державний суверенітет» взагалі треба заявляти. Це як «не вбиваємо людей» або «не спимо на стелі». Це питання більше до нашої держави, але сформулювати теж можна було б по-іншому. Державний суверенітет не потребує підтримки бізнесу. Це – даність для кожного громадянина і юридичної особи, яка легально діє на території України. Як сила тяжіння – для будь-якого мешканця нашого Всесвіту.

Українська компанія у своїй заяві двічі заявляє про «проукраїнську позицію». Теж абсурд. Це якби людина заявила свою «пролюдську позицію». Патріотична людина ніколи не назве себе «проукраїнською», бо вся конструкція «проукраїнська – антиукраїнська» можлива тільки ззовні, коли не асоціюєш себе з цією спільнотою.

«У публікаціях, що зараз ширяться у соцмережах, є звинувачення в непатріотичності одного з наших співробітників.»

Компанія чітко сигналізує: проблема не у текстах, які публікував герой скандалу, не у їх змісті і не в їх тоні, а у звинуваченнях. У негативній публічній реакції.

Критика наче сама собі «шириться». Компанія вже показує: живі, реальні люди, які її пишуть, не мають значення.

Ну і не просто «одного з ваших співробітників». Людини на керівній посаді. Тут прізвище не вказали, щоб зайвий раз не дратувати публіку, але все одно зробили це далі по тексту. Намір очевидний: знизити значущість автора скандальних сторіз, віддалити його від топменеджменту в очах аудиторії.

«По-перше, ми розуміємо, чим викликане обурення, і як група компаній не поділяємо такі висловлювання.»

Це хороша фраза. Демонструє емпатію і розуміння. Чудово, що група компаній не поділяє таких висловлювань. От тільки «група компаній» – це хто? Власники? Керівництво? Усі абсолютно співробітники? Коли в заявах вживаються такі безособові звороти, це свідчить: реальність ховається за абстрактним поняттям «компанії», а люди в компанії цілком собі толерують різні висловлювання.

«По-друге, хочемо зазначити, що Слава Баранський не є директором з маркетингу Fozzy Group. Слава приєднався як маркетинг-директор одного зі старт-апів групи 4 місяці тому. Ця інформація, що активно поширюється, не є правдивою.

Тож, сталася помилка щодо ролі Слави у групі. Відповідно, ми хочемо уникнути помилок зі свого боку.»

Так було написано у профілі Баранського у ФБ. Питання, мабуть, саме до нього, а не до людей, які взяли назву його посади з його ж власного екаунта.

І, знову ж таки, є намагання показати, що Баранський не займає значущої посади у компанії. Применшити значення негативної реакції.

«Рішення про подальшу співпрацю зі Славою ми будемо приймати після детального вивчення всіх фактів. На разі, Слава склав свої повноваження на період службового розслідування.»

Які саме факти компанія збирається «детально вивчати»? Є публічні заяви людини, яка займає керівну посаду. Ці заяви можуть відповідати або не відповідати (а) закону, (б) корпоративним політикам, (в) цінностям компанії. Якщо відповідають – то й вивчати нічого. Якщо не відповідають – то це питання не розслідування, а прийняття рішення.

Чи ОК компанії, коли керівну посаду займає людина, яка з неповагою ставиться до людей з іншими поглядами? Яка дозволяє собі ображати культуру країни, в якій живе, людей села, загиблих на Майдані?.. Якщо це відповідає внутрішнім правилам і цінностям, то, відповідно, і клієнти компанії прийматимуть відповідні рішення.

Тому, вибачайте, але це виглядає виключно як спроба затягти час у надії (мушу визнати – виправданій), що публіка забуде про скандал і продовжить витрачати гроші в магазинах мережі. Героя попросять змінити тон у соцмережах, і на тому все закінчиться.

Герой скандалу склав повноваження. Тобто добровільно. Та сама «група компаній», яка не поділяє висловлювань, насправді не показує жодної активної дії.

Ну і «наразі» все ж пишеться разом.

«Наскільки Fozzy Group і зокрема «Сільпо» займає проукраїнську позицію, відомо всім, хто слідкує за нашими діями впродовж років. Віддаємо перевагу тому, щоб доводити це щоденною працею разом із тими, хто так само вірою і правдою робить добрі справи саме тому, що це наша країна, а справи дійсно потрібні, а не заради піару або марнославства.»

Класичний приклад пасивної агресії. Ті, хто критикує заяви героя, це про «піар і марнославство»? Справді?

Дарма компанія так знецінює критиків у соцмережах. Простий аналіз стейкхолдерів мав би показати компанії, що питання Майдану і патріотичності є вагомим для великого сегменту українців, не побоюся сказати, для платоспроможного сегменту, освіченого, інформаційно активного. Не варто так демонструвати неповагу до своїх покупців. Клієнт має право висловитися завжди, на те він і клієнт. І до його критики варто ставитися з такою ж повагою, як і до похвали.

А так – заява компанії демонструє майже таку ж зневагу до патріотично налаштованих людей, як і самі текстики героя скандалу.

Висновок

Компанія цілком толерує таку поведінку одного зі своїх керівників у соцмережах. Для власників / топменеджменту абсолютно прийнятно, що людина так висловлюється. (Те, що людина так мислить, – це інше питання. Компанія не може дискримінувати через погляди. І, зверніть увагу, у заяві йдеться саме про висловлювання, не про погляди, і це правильно, навіть якщо комусь це не подобається.)

Публічна критика – ось на що реагує компанія. «Звинувачення» – ось що хвилює її керівників.

І це все мені багато говорить про реальні, а не задекларовані, цінності компанії.

