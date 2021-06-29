Fozzy Group звільнила маркетинг-директора Баранського, який принизив українців

Маркетинг-директора одного зі стартапів Fozzy Group Слава Баранський у соцмережах зробив кілька скандальних заяв

Fozzy Group заявили, що «не поділяють зміст та форму» висловлювань В’ячеслава Баранського

Торгова група Fozzy Group звільнила маркетинг-директор В’ячеслава Баранського після його українофобських публікацій в соцмережах. Про це повідомляє пресслужба Fozzy Group.

У групі, до якої входять мережі супермаркетів «Сільпо» та «Фора», «Ringoo» та низка інших відомих компаній, заявили, що Баранський на своїй персональній сторінці в соціальній мережі зробив публікації, «зміст та форму яких вони не поділяють, і які викликали обурення громадськості».

«Оскільки співробітники є нашою цінністю, то основою для рішення щодо цієї ситуації стала особиста зустріч керівників компанії зі Славою», – сказано в повідомленні. За підсумками зустрічі Баранський припинив роботу в групі компаній Fozzy Group.

«Наші принципи залишаються непохитними, ми продовжуємо працювати для розвитку України і добробуту суспільства в цілому», – сказано в повідомленні.

Раніше «Главком» писав, що блогер та спеціаліст із маркетингу Слава Баранський принизив у своєму дописі українців. Скандал почав набирати обертів, коли у мережі почали обговорювати різні висловлювання Баранського.

Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

Також відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

Крім того, донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де закликала українців змиритися з російською окупацією Криму. Дівчина навчається в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Приводом для відеозвернення став інцидент із приїздом російського репера Басти до Києва, її «улюбленого виконавця».