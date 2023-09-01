Міністр Федоров провів доньку Марію в перший клас (фото)

Міністр показав, як із дружиною та дівчинкою прийшов до навчального закладу

Судячи зі знімків, дівчинка була дуже задоволена святом Першого дзвоника

Цього року багато представників української влади відправили своїх дітей до першого класу. Серед них і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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На своїй сторінці у Facebook чиновник розповів, як із дочкою Марією вирушив на шкільну лінійку.

Федоров написав: «Провели Марію до першого класу! Активна, цілеспрямована і чекає на новий етап життя. Дуже любимо та щасливі!»

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Міністр показав, як із дружиною та дівчинкою прийшов до навчального закладу, а на одному з фото Марія з дзвоником у руках оголосила про початок нового навчального року.

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У коментарях під публікацією фоловери Федорова привітали його та побажали дівчинці успіхів у навчанні.

Варто додати, що, за повідомленням Міністерства освіти, до перших класів пішли 340 тис. дітей. До слова, минулого року до першого класу пішли 325 тис. маленьких українців. Цьогоріч у закладах освіти допускатиметься як очна, так і дистанційна форма навчання - це залежатиме від безпекової ситуації.

Нагадаємо, командувач Української добровольчої армії та екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош у перший день нового навчального року показав свою онучку-першокласницю Софію на шкільній лінійці. Він написав у соцмережі: «Внучка Софійка пішла до першого класу! Робимо все можливе і неможливе, щоб Перемога була якнайшвидше, щоб українські дітки жили у мирній процвітаючій державі. З Днем знань, українці! Перемога буде за нами!».