Міністр Федоров провів доньку Марію в перший клас (фото)
Судячи зі знімків, дівчинка була дуже задоволена святом Першого дзвоника
Цього року багато представників української влади відправили своїх дітей до першого класу. Серед них і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
На своїй сторінці у Facebook чиновник розповів, як із дочкою Марією вирушив на шкільну лінійку.
Федоров написав: «Провели Марію до першого класу! Активна, цілеспрямована і чекає на новий етап життя. Дуже любимо та щасливі!»
Міністр показав, як із дружиною та дівчинкою прийшов до навчального закладу, а на одному з фото Марія з дзвоником у руках оголосила про початок нового навчального року.
У коментарях під публікацією фоловери Федорова привітали його та побажали дівчинці успіхів у навчанні.
Варто додати, що, за повідомленням Міністерства освіти, до перших класів пішли 340 тис. дітей. До слова, минулого року до першого класу пішли 325 тис. маленьких українців. Цьогоріч у закладах освіти допускатиметься як очна, так і дистанційна форма навчання - це залежатиме від безпекової ситуації.
Нагадаємо, командувач Української добровольчої армії та екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош у перший день нового навчального року показав свою онучку-першокласницю Софію на шкільній лінійці. Він написав у соцмережі: «Внучка Софійка пішла до першого класу! Робимо все можливе і неможливе, щоб Перемога була якнайшвидше, щоб українські дітки жили у мирній процвітаючій державі. З Днем знань, українці! Перемога буде за нами!».
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