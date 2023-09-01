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Міністр Федоров провів доньку Марію в перший клас (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міністр Федоров провів доньку Марію в перший клас (фото)
Міністр показав, як із дружиною та дівчинкою прийшов до навчального закладу
фото: Facebook Михайло Федоров

Судячи зі знімків, дівчинка була дуже задоволена святом Першого дзвоника

Цього року багато представників української влади відправили своїх дітей до першого класу. Серед них і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На своїй сторінці у Facebook чиновник розповів, як із дочкою Марією вирушив на шкільну лінійку.

Федоров написав: «Провели Марію до першого класу! Активна, цілеспрямована і чекає на новий етап життя. Дуже любимо та щасливі!»

Міністр показав, як із дружиною та дівчинкою прийшов до навчального закладу, а на одному з фото Марія з дзвоником у руках оголосила про початок нового навчального року.

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У коментарях під публікацією фоловери Федорова привітали його та побажали дівчинці успіхів у навчанні.  

Варто додати, що, за повідомленням Міністерства освіти, до перших класів пішли 340 тис. дітей. До слова, минулого року до першого класу пішли 325 тис. маленьких українців. Цьогоріч у закладах освіти допускатиметься як очна, так і дистанційна форма навчання - це залежатиме від безпекової ситуації.

Нагадаємо, командувач Української добровольчої армії та екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош у перший день нового навчального року показав свою онучку-першокласницю Софію на шкільній лінійці. Він написав у соцмережі: «Внучка Софійка пішла до першого класу! Робимо все можливе і неможливе, щоб Перемога була якнайшвидше, щоб українські дітки жили у мирній процвітаючій державі. З Днем знань, українці! Перемога буде за нами!».

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Теги: міністр школа Facebook Михайло Федоров дочка

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