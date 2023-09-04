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Окупанти можуть мати в Україні мережу підземних тунелів – ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти можуть мати в Україні мережу підземних тунелів – ЗСУ
фото ілюстративне

Росіяни мали більше року, щоб окопатися

Друга лінія російської оборони може містити розгалужену мережу підземних тунелів, оскільки солдати РФ мали більш ніж рік, аби окопатися. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

«Вона (друга лінія російської оборони – «Главком») досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша. Так, щільність мінних полів там менша, але їхня кількість також досить велика. Єдине, що нам може зіграти на руку, це те, що траншеї, окопи та перекриття не такі міцні», – сказав він.

За словами Штупуна, не виключено, що друга лінія російської оборони містить розгалужену мережу підземних тунелів, оскільки у солдатів РФ було більше ніж рік, аби окопатися.

Речник додав, що на Таврійському напрямку ворог інтенсифікував обстріли – «не тільки артилерійські обстріли, ворог також за останню добу збільшив інтенсивність авіаударів». Штупун зазначив, що так росіяни намагаються зменшити наступальний потенціал Збройних сил України.

Нагадаємо, триває 558-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Як повідомлялося, ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на півдні.

Теги: війна окупанти Україна ЗСУ росія

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