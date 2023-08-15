Держдеп США пояснив, чим загрожує співпраця Росії та Північної Кореї
Росія у своїй агресивній війні проти України спирається на одні з найбільш відчужених країн світу – Північну Корею та Іран
Якщо Росія наважиться придбати зброю у Північної Кореї, то це стане порушенням низки резолюцій Організації Об'єднаних Націй. Про це заявив спікер Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє The Guardian.
«Будь-яка співпраця в галузі безпеки або угода щодо продажу зброї між Північною Кореєю та Росією, безумовно, порушить низку резолюцій Ради Безпеки ООН», – зазначив Патель.
Він також уточнив, що США мають інформацію про плани Росії розширити військову співпрацю з Північною Кореєю.
За його словами, Росія у своїй агресивній війні проти України спирається на одні з найбільш відчужених країн світу – Північну Корею та Іран.
До відома, Рада Безпеки ООН схвалила виняток із санкцій для Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що дозволяє імпорт у країну наметів
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