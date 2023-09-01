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Як дрони дісталися Пскова: дані розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як дрони дісталися Пскова: дані розвідки
Внаслідок атаки два Іл-76 пошкоджені, ще два – знищені
фото: супутниковий знімок

Хто здійснив атаку – співробітники ГУР чи російські партизани – Буданов не сказав

Атаку на літаки Іл-76 у російському Пскові було проведено з території самої Росії. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі The War Zone.

Хто здійснив атаку – співробітники ГУР чи російські партизани – Буданов не сказав.

Також очільник розвідки не став розкривати, які дрони застосовувалися і в якій кількості, проте підтвердив дані про два знищені й два пошкоджені Іл-76.

Раніше повідомлялося, що перевозили знищені в Пскові Іл-76.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи у районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76

Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Теги: розвідка росія літак безпілотник

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