Як дрони дісталися Пскова: дані розвідки
Хто здійснив атаку – співробітники ГУР чи російські партизани – Буданов не сказав
Атаку на літаки Іл-76 у російському Пскові було проведено з території самої Росії. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі The War Zone.
Хто здійснив атаку – співробітники ГУР чи російські партизани – Буданов не сказав.
Також очільник розвідки не став розкривати, які дрони застосовувалися і в якій кількості, проте підтвердив дані про два знищені й два пошкоджені Іл-76.
Раніше повідомлялося, що перевозили знищені в Пскові Іл-76.
Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи у районі аеродрому «Хрести». Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.
Поблизу аеропорту дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.
За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.
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