Польща заборонила імпорт зерна: Україна різко відреагувала

Україна, попри війну, дотримується зобов'язань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ

Після заяви Польщі про продовження заборони на ввезення українського зерна, Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ). Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

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Глава українського уряду наголосив, що Україна, попри війну, дотримується зобов'язань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ.

«Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин! Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ», – повідомив Шмигаль.

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Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, Польща продовжила заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції.

До відома, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що виступає проти українського зерна. «Польща не дозволить українському зерну нас заполонити! Незалежно від того, яким буде рішення брюссельських чиновників, ми не відкриємо кордонів!», – написав він у Х (раніше Twitter).

Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року. Ці країни хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року і розшити її на деякі інші товари.