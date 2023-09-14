Кількість загиблих внаслідок повені в Лівії перевищила 8 тисяч людей

Голова муніципалітету міста Дерна, який найбільше постраждав від повені, сказав, що за прогнозами кількість жертв може зрости до 20 тисяч людей

Кількість жертв внаслідок повені в Лівії, яка спричинена ураганом «Даніель», перевищила 8 тисяч людей. Також зниклими безвісти вважаються понад 10 тисяч мешканців. Про це повідомляє Al Arabia.



«Кількість загиблих внаслідок стихійного лиха на північному сході Лівії перевищила 8 тисяч осіб. Кількість зниклих безвісти зараз перевищує 10 тисяч», – йдеться у повідомленні радника лівійського парламенту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова муніципалітету міста Дерна, який найбільше постраждав від повені, Абдулменам аль-Гайті, висловив обурення і сказав, що за прогнозами кількість жертв може зрости до 20 тисяч людей.

Раніше було відомо, що місто Дерна на сході країни, яке зазнало найсильніших руйнувань, має близько 6000 осіб, які залишаються безвісти, заявив міністр охорони здоров'я у східній адміністрації Лівії, Осман Абдулджаліл. Під час візиту до міста в понеділок він описав ситуацію як «катастрофічну». За даними влади, у місті було зруйновано цілі квартали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомлялося, що серед загиблих є принаймні 145 єгиптян, як повідомили у вівторок представники міста Тобрук на північному сході Лівії.

Нагадаємо, у Гонконгу в ніч на 8 вересня випала рекордна за майже 140 років кількість опадів, що спричинило масштабні підтоплення.

Метеорологи зафіксували понад 158 мм опадів – найвищий показник від початку ведення спостережень у 1884 році.

Нагадаємо також, що сильні зливи спричинили повені у Туреччині, внаслідок чого щонайменше дві особи загинули, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кілька днів тому через потужний шторм, що супроводжувався сильним вітром та зливами, в Іспанії загинуло щонайменше п'ятеро осіб, негода також призвела до значних руйнувань.