Грузія передасть Україні колишніх вʼязнів із Херсонщини, вивезених до Росії

Грузинські прикордонники майже 10 днів не давали українцям в'їхати у країну

Грузія пропустила на свою територію шістьох громадян України, серед яких п’ятеро – колишні в’язні, яких Росія насильно вивезла з окупованої частини Херсонщини. Про це повідомила правозахисна організація UnMode, яка допомагає херсонським увʼязненим.

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«Сьогодні всій групі українців офіційно дозволили перетнути кордон Грузії. Прикордонні служби не надали жодних додаткових умов чи пояснень», – йдеться в повідомленні.

В організації повідомили, що українців везуть до безпечного місця, де вони зможуть відпочити. Після цього їм допоможуть у підготовці документів для повернення в Україну.

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У міністерстві закордонних справ Грузії заявили, що запропонували допомогу українському посольству для того, щоб пропустити цих людей через свою територію і передати їх в Україну. Також було проведено спеціальну зустріч із повіреним у справах України Олександром Шульгою.

Нагадаємо, 19 серпня стало відомо, що грузинські прикордонники не пустили до країни п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких російські силовики депортували до РФ перед відступом з окупованих районів Херсонщини.