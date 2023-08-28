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Грузія передасть Україні колишніх вʼязнів із Херсонщини, вивезених до Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Грузія передасть Україні колишніх вʼязнів із Херсонщини, вивезених до Росії
Контрольно-пропускний пункт на грузинсько-російському кордоні
фото: newsgeorgia.ge

Грузинські прикордонники майже 10 днів не давали українцям в'їхати у країну

Грузія пропустила на свою територію шістьох громадян України, серед яких п’ятеро – колишні в’язні, яких Росія насильно вивезла з окупованої частини Херсонщини. Про це повідомила правозахисна організація UnMode, яка допомагає херсонським увʼязненим.

«Сьогодні всій групі українців офіційно дозволили перетнути кордон Грузії. Прикордонні служби не надали жодних додаткових умов чи пояснень», – йдеться в повідомленні.

В організації повідомили, що українців везуть до безпечного місця, де вони зможуть відпочити. Після цього їм допоможуть у підготовці документів для повернення в Україну.

У міністерстві закордонних справ Грузії заявили, що запропонували допомогу українському посольству для того, щоб пропустити цих людей через свою територію і передати їх в Україну. Також було проведено спеціальну зустріч із повіреним у справах України Олександром Шульгою.

Нагадаємо, 19 серпня стало відомо, що грузинські прикордонники не пустили до країни п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких російські силовики депортували до РФ перед відступом з окупованих районів Херсонщини.

Теги: росія Херсонщина Грузія Україна депортація

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