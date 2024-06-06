Лідери за рівнем знань і навичок: у якій країні Європи школярі отримують найкращі знання

Вчителі між собою у Естонії на «ти». Учні до вчителів також звертаються на «ти» й лише на ім’я

Школи та вчителі в Естонії мають широку автономію

Естонські 15-річні школярі показали одні з найкращих результатів на дослідженні PISA-2022. Зокрема, Естонія зберегла свої лідерські позиції серед європейських країн та продемонструвала винятково високі рейтинги 15-річних підлітків із математики, природничих наук і читання. Загалом країна увійшла до вісімки найкращих у світі. Про це повідомляє Нова українська школа.

Такий успіх міністерство освіти цієї країни повʼязує також і з професійними навичками педагогів. На думку управлінців, саме вони мають вирішальний вплив на досягнення учнів. Відомо, що середній вік в естонських вчителів – 49 років і він є найвищим в Європі.

Міністерка освіти й науки Естонії Крістіна Каллас зазначила, що, порівнюючи з іншими країнами, результати Естонії характерні тим, що багато естонських дітей досягають базового рівня знань із математики.

«Це означає, що наші вчителі приділяють багато уваги всім дітям у класі однаково, і ми досягаємо найкращих результатів у світі не тільки завдяки найздібнішим учням, а й завдяки результатам усіх дітей вище середнього. Професійні навички естонських вчителів тут є ключовими», – акцентувала міністерка.

Для того, аби стати вчителем в Естонії, можна пройти програму початкової педагогічної підготовки на рівні бакалаврату або магістратури. У випадку, якщо студент закінчив іншу галузь, він має завершити магістерську програму з педагогіки. Також вчителі можуть підтвердити свою кваліфікацію через спеціальні оцінювання від професійної організації педагогів.

Аби отримати право працювати у естонській школі, необхідно мати знання з державної мови на рівні С1.

Школи та вчителі в Естонії мають широку автономію, розповідає Антоніна Гузель, яка працює в одній з естонських шкіл. Заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми, зі своїми цілями та фокусом. Педагоги ж самостійно обирають підручники й методи навчання, які вони хотіли б використовувати на своїх уроках.

За словами Антоніни, директор, вчителі та учні в естонській школі – це коло партнерства й рівних взаємин.

«За два роки роботи в естонській школі я жодного разу не чула, щоб директор чи вчитель підвищив голос на учня. Часто школа з учнями та батьками організовують різні цікаві події: концерти, піжамні вечірки, приготування їжі тощо, де беруть участь як учні, так і вчителі та батьки.

Дитина може йти коридором і запитати в директора, як у нього справи, на що директор спокійно відповість і привітно поспілкується. Вчителі між собою на «ти». Учні до вчителів також звертаються на «ти» й лише на ім’я», – ділиться спостереженнями педагогиня.

Та не дивлячись на успішні показники учнів на PISA, добрі стосунки у колективах, в Естонії все ж існує проблема нестачі вчителів.

Нагадаємо, з наступного навчального року в школах федеральної землі Гессен у Німеччині планують розпочати вивчення української як другої іноземної мови. Земельне міністерство у справах культів, яке відповідає також за освіту та культуру, оголосило конкурс на пошук майбутніх спеціалістів та вчителів української мови.

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