Головна Думки вголос Київський безпековий форум
search button user button menu button
Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

Кремль просить миру, бо стратегічно не готовий воювати далі?

glavcom.ua
Кремль отримав стратегічний виклик: подальше наземне просування в Україні й руйнування української економіки даються ціною втрати самою Росією економічної безпеки та військових можливостей країни
фото з відкритих джерел

Путін стурбований діями України й Заходу. Воєнний огляд КБФ.

Публікація аґентства Reuters, яка з’явилася минулого тижня, через коментарі високопосадових «джерел» в Росії сигналізує про готовність Москви до завершення війни й угоди про «замороження» існуючої лінії фронту. Водночас наголошується, що російський диктатор Путін нібито «може воювати стільки, скільки потрібно, але також готовий до припинення вогню, щоб заморозити війну».

На думку експертів КБФ, ця публікація й спричинена нею дискусія «прикрашають» реальне стратегічне становище Росії, насамперед його економічні, військово-повітряні та військово-морські аспекти.

Москва дійсно політично готова та, насправді, прагне «воювати далі» (радше «знову», після паузи), в тому числі в інших країнах. Зокрема, експлуатувати свою перевагу в повітрі та масово жертвувати життям своїх солдатів.

Водночас Кремль стурбований проблемами, які проявилися останніми місяцями, і хотів би тимчасово «заморозити війну» для їх вирішення. Ці проблеми не згадані в публікації Reuters й недооцінені в загальній дискусії.

Джерела Reuters проговорили три спричинені війною проблеми режиму Володимира Путіна, які не є ані секретом в російських соцмережах, ані дозволеними темами для внутрішньоросійської пропаганди: небажання Кремля оголошувати другу хвилю тотальної мобілізації; соціальна напруженість, спричинена поверненням «незадоволених» ветеранів; погіршення стосунків із Заходом.

В реальності, нова загальна мобілізація загрожуватиме не лише популярності Путіна (як пише Reuters), а й виживанню російської економіки та стратегічному успіху вторгнення.

На солідарну думку економістів, війна уже створила жорстку конкуренцію за людський ресурс в Росії між її військом та промисловістю. Водночас ціла російська економіка через західні санкції виявилася «замкненою» на виробництво зброї. Очікується різкий економічний спад, коли попит режиму на зброю істотно зменшиться.

Величезні втрати військової техніки призведуть, на думку експертів, до її дефіциту в Росії в 2025 р., – навіть з урахуванням виробництва нової. Відновлення поставок американської зброї Україні прискорило цей процес.

Крім того, росіянам не вистачає досвідчених офіцерів для перетворення мобілізованих на військо «великих наступів».

Таким чином, Росія стоїть перед стратегічним вибором: створити велику неефективну наземну армію, або зберегти свою економіку й виробляти вдосталь зброї (насамперед повітряної, яка успішно застосовується проти України).

Останнім часом економіка ворога підривається не лише західними санкціями, а й регулярними повітряними контрударами України по російському глибокому тилу. За деякими оцінками, нейтралізовано до 25% нафтопереробних потужностей агресора. Це – велика економічна й військово-логістична проблема.

Свіжий тренд: успішні атаки на елементи російської системи попередження про ракетний напад – військові об’єкти, які неважливі для війни в Україні, але є стратегічної значущими й наддорогими. Це новий рівень проблеми, яку КБФ відзначав іще минулого року: Москва «зточує» об Україну, зокрема, свої підрозділи, призначені для стратегічного протистояння із НАТО в небі й на морі.

Таким чином, Москва дедалі більше «розривається» між протиповітряною обороною фронту й тилу, при тому, що має й дефіцит систем ППО.

Отже, Кремль отримав стратегічний виклик: подальше наземне просування в Україні й руйнування української економіки даються ціною втрати самою Росією економічної безпеки та військових можливостей країни.

На нашу думку, цю ситуацію не можна раціонально описати як «готовність довго воювати далі», при тому, що політична складова стратегічних рішень в диктатурах значною мірою ірраціональна.

Читайте також: 
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: диктатор мобілізація путін війна санкції економіка росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кабаєва заявила, що спортсмени можуть взяти участь в Олімпіаді без прапора та гімну, якщо на це дасть дозвіл Мінспорту РФ
Коханка Путіна порівняла російських спортсменів з воїнами
9 травня, 10:20
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що допомога в Україну йде
Пакет допомоги від США: Україна вже отримує озброєння
30 квiтня, 01:35
«Це була спонсорована державою російська кібератака на Німеччину, і це абсолютно неприйнятно, і матиме наслідки», – заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Німеччина викликала російського посла у зв’язку з серією кібератак
4 травня, 07:17
Працівникам «Укрзалізниці» подовжено на місяць термін дії відстрочки від мобілізації
Бронювання від мобілізації подовжено для ще однієї категорії військовозобов'язаних
4 травня, 15:38
фото РИА Новости
«Завжди у бойовій готовності». Путін під час параду знову пригрозив ядерною зброєю
9 травня, 11:50
Наталуха вважає, якщо не дати підприємствам передбачуваності щодо подальшого ведення їхньої діяльності, то з часом вони почнуть закриватися
«Справедливості бути не може». Нардеп прокоментував економічне бронювання
Вчора, 12:51
Через активний наступ у Росії значно зріс рівень втрат серед особового складу
Росія збільшує кількість моргів у Луганській області через високі втрати особового складу
15 травня, 05:41
Загинув у Великодній понеділок. Згадаймо Василя Затворницького зі Львівщини
Загинув у Великодній понеділок. Згадаймо Василя Затворницького зі Львівщини
15 травня, 09:05
Співробітники харківського «Епіцетру» за секунду до ракетного удару РФ
Обстріл «Епіцентру» в Харкові: з’явилося відео зсередини гімермаркету в момент удару
26 травня, 12:43

Київський безпековий форум

Кремль просить миру, бо стратегічно не готовий воювати далі?
Кремль просить миру, бо стратегічно не готовий воювати далі?
Що може стати на заваді початку вступу України до Євросоюзу
Що може стати на заваді початку вступу України до Євросоюзу
«Снарядний голод» ЗСУ та наступ Росії на Харківщині
«Снарядний голод» ЗСУ та наступ Росії на Харківщині
Курс на конфронтацію. Чим завершився візит Путіна до Китаю
Курс на конфронтацію. Чим завершився візит Путіна до Китаю
Російський наступ на Харківщині: Аналіз та стратегічні висновки
Російський наступ на Харківщині: Аналіз та стратегічні висновки
Вояж Сі Цзіньпіна до Європи. Підсумки
Вояж Сі Цзіньпіна до Європи. Підсумки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Нардеп б'є на сполох: уряд почав порушувати закон про мобілізацію
19K
На Білгородщині спалахнула колона військової техніки (відео)
13K
Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн. Міграційна служба назвала причину
6846
Чому не було заміновано кордон на Харківщині? Експерти висунули несподівану версію
5470
Портников поставив на місце російську журналістку в «імперському батлі»: соцмережі в захваті
4782
У Дніпрі чоловік виліз через вікно авто співробітників ТЦК: військкомат прокоментував

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Сьогодні, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Сьогодні, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua