Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія засекретила дані про виробництво бензину на тлі українських атак по НПЗ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія засекретила дані про виробництво бензину на тлі українських атак по НПЗ
Російські нафтопереробні заводи виробляють частину продукції для військових потреб
фото з відкритих джерел

Дані останнього звіту про виробництво нафтопродуктів засекречено з ініціативи Міненерго

Російський уряд з ініціативи Міністерства енергетики засекретив дані про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального в країні на тлі атак українських безпілотників. Про це повідомляє видання «Важные истории», з посиланням на джерело в Росстаті.

Зазначається, що в останній щотижневій довідці з 20 до 26 травня «Про обсяг виробництва нафтопродуктів і споживчі ціни на них» немає даних про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального. 

Видання стверджує, що дані останнього звіту про виробництво нафтопродуктів засекречено з ініціативи Міненерго. 

Як повідомило Міненерго РФ, з огляду на наявну геополітичну ситуацію, розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку недобросовісних його учасників.

Нагадаємо, нафтопереробний завод «Роснафти» в Туапсе відновив роботу після атак дронів у ніч на 25 січня.

Як повідомлялося, безпілотники Служби безпеки України у ніч проти 19 травня поцілили по військовому аеродрому «Кущевська» та Слов’янському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Краснодарському краї РФ.

До слова, СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі «Усть-Луга Ойл» у Ленінградській області. Як писала агенція Bloomberg, після атак СБУ морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму. Це сильно бʼє по російському експорту, а значить – зменшує ресурси, які РФ може витрачати на війну.

Читайте також:

Теги: росія нафта пальне бензин безпілотник дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори про мир в Україні не обов’язково вести з Путіним
Соратник Зеленського пояснив, чи потрібен Путін для переговорів про мир
25 травня, 15:16
Окупанти активізувалися на Сумщині
Ворог стягує сили в напрямку Сумщини: експерт відповів, чи є загроза наступу
17 травня, 00:45
Гравці нафтового ринку вбачають в екологічному порядку денному адміністрації Байдена загрозу для себе
Виробники нафти проти Байдена. Огляд політичної ситуації в США
12 травня, 09:47
Окупанти зберігатимуть високу швидкість атак по всій східній Україні, щоб отримати переваги
Російські війська помітно збільшили темпи атак на фронті – ISW
10 травня, 06:12
Російські олігархи перебувають під значним пресингом
Російські олігархи опинились у незручному становищі: Bloomberg розкрив їхню проблему
9 травня, 23:25
Використання Росією мосту скоротилося після того, як Україна атакувала його за допомогою морських безекіпажних катерів
РФ більше не використовує Кримський міст для постачання зброї на фронт
6 травня, 23:53
Розвідка підтвердила знищення дроном Magura V5 швидкісного катера ворога у Криму
Знищення швидкісного катера РФ у Криму: розвідка показала відео
6 травня, 11:05
Протягом травня у Раді Безпеки ООН відбудуться засідання з трьох важливих тем
Голова Радбезу ООН наголосив на некоректності словосполучення «конфлікт в Україні»
2 травня, 01:08
Для пошуку цілей і для перевірки результатів ударів по Україні Росія використовує супутникові дані
Міноборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній
1 травня, 16:59

Економіка

Росія засекретила дані про виробництво бензину на тлі українських атак по НПЗ
Росія засекретила дані про виробництво бензину на тлі українських атак по НПЗ
Санкції проти Росії впливають на неї лише на Заході – FT
Санкції проти Росії впливають на неї лише на Заході – FT
AliExpress перестав приймати рублі та надсилати замовлення до Росії
AliExpress перестав приймати рублі та надсилати замовлення до Росії
Війна в Україні принесла вигоду ядерній енергетиці США – Bloomberg
Війна в Україні принесла вигоду ядерній енергетиці США – Bloomberg
Західні компанії передумали залишати Росію – Financial Times
Західні компанії передумали залишати Росію – Financial Times
Найбільший НПЗ у світі купуватиме російську нафту за рублі – Reuters
Найбільший НПЗ у світі купуватиме російську нафту за рублі – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн. Міграційна служба назвала причину
8708
Влада Чехії поставила ультиматум біженцям з України
6888
Тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини
3548
Найбільший НПЗ у світі купуватиме російську нафту за рублі – Reuters
3323
Додік несподівано поставив підніжку Путіну
3301
Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Сьогодні, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Сьогодні, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua