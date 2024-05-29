Росія засекретила дані про виробництво бензину на тлі українських атак по НПЗ

Дані останнього звіту про виробництво нафтопродуктів засекречено з ініціативи Міненерго

Російський уряд з ініціативи Міністерства енергетики засекретив дані про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального в країні на тлі атак українських безпілотників. Про це повідомляє видання «Важные истории», з посиланням на джерело в Росстаті.

Зазначається, що в останній щотижневій довідці з 20 до 26 травня «Про обсяг виробництва нафтопродуктів і споживчі ціни на них» немає даних про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального.

Видання стверджує, що дані останнього звіту про виробництво нафтопродуктів засекречено з ініціативи Міненерго.

Як повідомило Міненерго РФ, з огляду на наявну геополітичну ситуацію, розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку недобросовісних його учасників.

Нагадаємо, нафтопереробний завод «Роснафти» в Туапсе відновив роботу після атак дронів у ніч на 25 січня.

Як повідомлялося, безпілотники Служби безпеки України у ніч проти 19 травня поцілили по військовому аеродрому «Кущевська» та Слов’янському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Краснодарському краї РФ.

До слова, СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі «Усть-Луга Ойл» у Ленінградській області. Як писала агенція Bloomberg, після атак СБУ морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму. Це сильно бʼє по російському експорту, а значить – зменшує ресурси, які РФ може витрачати на війну.