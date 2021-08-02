Професора Гарварду розкритикували за слова про існування тільки двох статей

Керол Хувен зазнала критики і нападок у соцмережах через висловлювання про існування чоловічої і жіночої статей

Професор Гарвардського університету Керол Хувен в ефірі Fox News заявила про існування тільки двох статей, після чого зазнала критики в соціальних мережах.

«Факти такі, що насправді існують дві статі - чоловіча і жіноча. Це залежить від того, які статеві клітини ми виробляємо», - сказала вона.

У відповідь на її слова директор з питань різноманіття та відкритості Гарварда Лора Симон Льюїс заявила, що подібний вислів є «шкідливим і трансофобним (представляє вороже ставлення до трансгендерним і транссексуальним людям - прим.ред.».

За словами Льюїс, вагітними можуть бути не тільки жінки, а й чоловіки-транссексуали, а також інтерсексуали і гендерно-неконформні люди.

«Дуже важливо навчати студентів-медиків мови, що враховує гендерні аспекти, так як вони, безумовно, будуть взаємодіяти з людьми, які ідентифікують себе поза гендерної бінарної системи», - написала в своєму Twitter Льюїс.

Її підписники підтримали подібне висловлювання.

«Спасибі, що звернули увагу на це!» - написала одна з користувачок.

«Якщо ви не можете подбати про вагітних транс-чоловіків, тому що вважаєте, що вагітність призначена для жінок, ваша медична ліцензія повинна бути назавжди відкликана, оскільки ви піддаєте життя чоловіка і дитини серйозної небезпеки», - висловився інший коментатор.

При цьому сама Керол Хувен поцікавилася у колег, де в її доповіді Льюїс побачила трансофобії і шкоду для студентів.

«Думаю, ви знаєте, що я глибоко небайдужа до всіх своїх студентів, але я також думаю і про науку», - написала професор.