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Мер Тбілісі зробив обурливу заяву, яку розхвалила пропагандистка Путіна (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мер Тбілісі зробив обурливу заяву, яку розхвалила пропагандистка Путіна (відео)
Каха Каладзе – грузинський політик та колишній футболіст
фото з відкритих джерел

Каладзе переконаний, що санкції проти Росії зроблять його країну нещасною

Ексгравець київського «Динамо» та мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що країні не надали статусу кандидата в члени ЄС через те, що керівництво республіки відмовилося приєднуватися до санкцій проти Росії. Політик переконаний, що на Грузію тиснуть через відмову від санкцій проти  РФ.

«Невже якщо грузинське вино та сільськогосподарська продукція не потраплять на російський ринок, то ми цим знищимо російську економіку? Це ж повний абсурд», – обурився Каладзе.

Він зауважив, що від таких рішень страждатимуть лише мешканці Грузії. Політик переконаний, що санкції проти РФ зроблять його країну нещасною.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян похвалила мера Тбілісі Каху Каладзе за таку позицію щодо антиросійських санкцій. Вона впевнена, що поблажливе ставлення до країни-агресорки, яка розпочала повномасштабну війну й щодня вбиває мирних українців, є «розумною поведінкою».

«Виключно розумно себе веде у цій ситуації Грузія. На подив. Ось би Вірменія так само», – написала Симоньян.

Мер Тбілісі зробив обурливу заяву, яку розхвалила пропагандистка Путіна (відео) фото 1

Нагадаємо, влада Грузії раніше заявляла, що країна не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії через війну в Україні, оскільки це суперечить її національним інтересам.

Як відомо, Каладзе є генеральним секретарем правлячої партії «Грузинська мрія», яка нещодавно ухвалила т. з. закон щодо іноагентів. Абсолютну кальку з аналогічної норми в РФ, проти якої виступили з протестом тисячі жителів Грузії. Вранці 9 березня правляча партія «Грузинська мрія – Демократична Грузія» відкликала законопроект із парламенту.

Читайте також: Деякі країни колишнього СРСР допомагають РФ обходити санкції: деталі
Теги: Маргарита Симоньян Грузія санкції

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