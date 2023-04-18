Росія пхається у Латинську Америку

Президенту Бразилії заважає не так війна, як санкції, адже Росія важливий постачальник добрив

Конкретно попхався Лавров. І не до Бразилії, як пишуть деякі колеги. Вірніше, і до Бразилії теж. Це у нього турне таке, що охоплює чотири країни – Бразилію, Венесуелу, Кубу та Нікарагуа і триватиме до 26 квітня.

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Для візиту обрані найбільш дружні держави Латинської Америки, а вже далі хвилі підуть по всьому континенту. На це розрахунок.

У всіх ще на пам'яті недавні «миротворчі» висловлювання президента Бразилії. Цей – на відміну від лідерів решти трьох країн – обрав позицію начебто безстороннього «миротворця», хоча іноді дозволяє собі то пропонувати Україні «в обмін на мир» поступитися частиною території, то пропонує США припинити підтримувати Україну, щоб швидше закінчити війну.

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Лулі да Сільві заважає не так війна, як санкції, адже Росія важливий постачальник добрив до Бразилії та Аргентини. І взагалі двосторонні торговельно-економічні відносини двох країн відзначаються тривалою стабільністю: так було і в перші дві каденції Лули, і за його наступників. Зазначу, що – незважаючи на російсько-українську війну – товарообіг між РФ та Бразилією у 2022 році сягнув рекордних 9,8 млрд. доларів.

Загалом же російський експорт у регіон зріс у минулому році на 3,8%, а експорт зернових на 48,8%. Яка частка в ньому вкраденого українського збіжжя, можна лише здогадуватися. Тому-то «миротворчі» заклики президента Бразилії близькі деяким його колегам на континенті. Немарно, добре відчуваючи настрої аудиторії, з перших хвилин перебування на бразильській землі про прагнення до миру цілком прогнозовано заговорив і Лавров.

Щодо лідерів трьох інших країн, то вони беззастережно підтримують російську агресію. Ніколас Мадуро ще на початку бойових дій у 2022 році висловив Путіну свою цілковиту підтримку.

Кубинський диктатор Мігель Діас-Канель, якого, до речі, під час візиту Лаврова, 19 квітня парламент країни має «переобрати» на новий термін, востаннє особисто засвідчив Кремлю свою вірність в ході візиту до Москви наприкінці минулого року. А зовсім недавно обурювався відомим рішенням Міжнародного кримінального суду щодо Путіна.

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І, нарешті, свідченням особливих стосунків між російським та нікарагуанським режимами стало недавнє нагородження орденом «Дружби» сина нікарагуанського диктатора Лауреано Ортеги Мурільйо.

Поза сумнівом, в усіх чотирьох столицях Лавров обговорюватиме питання співробітництва в різних сферах. У політичній, як це можна виснувати з даного напередодні візиту інтерв'ю російського міністра, Лавров розсипатиметься в компліментах перед латиноамериканцями, знаючи, що це підхоплять ЗМІ цілого континенту, і закликатиме їх до побудови багатополюсного світу, який би покінчив з домінуванням США. Ця теза також має шанс бути прихильно сприйнятою в деяких країнах.

Спроб рекрутування «добровольців» для війни з Україною теж не можна відкидати, незважаючи на словеса про прагнення миру. Диктаторські режими, як відомо, з логікою не дружать.

І останнє. Пікантності візиту Лаврова до Бразилії додає та обставина, що наступного дня після нього там у рамках свого візиту до Бразилії, Аргентини та Чилі (18-26 квітня) має побувати президент Румунії Клаус Йоганніс, який також збирається говорити про Україну, але з позицій колективного Заходу.