«Російський дім» є центром російської пропаганди

Влада Німеччини, як і раніше, платить поземельний податок за Російський дім науки і культури в Берліні, попри триваючу війну РФ проти України та санкції ЄС щодо Росспівробітництва, структурою якого є «Російський дім». У 2024 році розмір податку на ділянку, на якій розташовано проросійський центр, становив близько €70 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

МЗС пояснило, що уряд Німеччини є власником ділянки на вулиці Фрідріхштрассе в Берліні і тим самим зобов'язаний платити поземельний податок. Крім того, у німецькому МЗС вказали на правові зобов'язання ФРН у рамках двосторонньої угоди з питань майна установ культури від 2013 року.

Крім «Російського дому», в цьому документі йдеться про Гете-Інститут у Москві. Уряд Німеччини, вочевидь, і далі платитиме податки за «Російський дім», прагнучи зберегти Гете-Інститут у Москві, припускає видання.

Водночас депутат від опозиційної партії «Союз-90»/«зелені», який надіслав запит до МЗС, вважає за необхідне закрити «Російський дім» у Берліні і припинити його фінансування з коштів Німеччини. За словами Робіна Вагенера, «зелені» в бундестазі мають намір домагатися припинення фінансування російської установи на майбутніх бюджетних дебатах.

Побудована 1984 року семиповерхова будівля «Російського дому» в центрі Берліна вважається найбільшою подібною установою в Європі. Серед іншого в центрі проводяться культурні заходи та мовні курси. Тим часом у Німеччині багато хто вважає «Російський дім» центром російської пропаганди, а українські активісти вже давно протестують проти продовження його роботи на тлі триваючої військової агресії РФ проти їхньої країни.

Як повідомлялося, Росія інвестує в депресивні регіони Німеччини, провідні телеканали висвітлюють події в Україні через московське бюро, фанати Росії та Путіна є чи не в кожній німецькій політичній партії, а «Русский дом» у Берліні активно просуває російські наративи.