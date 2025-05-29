Кремль почав погрожувати новому канцлеру, який прийняв у Берліні Зеленського

Раніше Мерц заявив, що Захід зняв обмеження на удари по Росії далекобійною зброєю

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що Кремль має чим відповісти канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу на зняття обмежень для ЗСУ у застосуванні далекобійної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського посадовця.

Шойгу, коментуючи слова Мерца, заявив, що країна «має що знімати у відповідь», однак не повідомив про що саме йдеться. «А що стосується нашої реакції на цей момент, я можу сказати, що, повірте, нам є що знімати. Не буду продовжувати, але нам є що знімати у відповідь на дію. Ось пояснення», – сказав він, відповідаючи на питання, якої реакції повинні очікувати європейські лідери з боку Росії.

Раніше Мерц повідомив, що не можна виключати сценарій, за якого Німеччина в майбутньому вирішить передати Україні крилаті ракети Taurus. «Звичайно, це в межах можливого», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно прибув до Берліна. Там відбулася офіційна церемонія зустрічі глави України з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Німецький канцлер заявив, що Україна й Німеччина спільно вироблятимуть зброю. Угоду про фінансування далекобійної зброї українського виробництва підписали міністри оборони Борис Пісторіус і Рустем Умєров під час зустрічі в Берліні. За словами глави українського Міноборони, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем Iris-T і ракет до них. Загальна вартість контракту – 2,2 млрд євро. Україна зможе бити по військових цілях поза своєю територією.

Згодом стало відомо, що Німеччина надасть Україні військову підтримку на 5 млрд євро, включаючи фінансування виробництва далекобійної зброї, постачання систем ППО, боєприпасів і медичного обладнання. Рішення про нову допомогу Україні було ухвалено через нещодавні російські атаки, внаслідок яких загинули й постраждали мирні жителі, а також було сильно зруйновано цивільну інфраструктуру. Кошти на новий пакет допомоги вже схвалені Бундестагом.

До слова, російська влада відреагувала на можливу передачу Україні далекобійних ракет Taurus з боку Німеччини агресивною риторикою та погрозами.