Протест «жовтих жилетів» у Парижі: затримали понад 100 осіб – поліція застосувала газ



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До забезпечення правопорядку під час демонстрацій у суботу у столиці Франції залучено більше 7 тисяч поліцейських

У суботу в Парижі відбулися чергові акції протесту руху «жовтих жилетів», під час яких правоохоронці затримали щонайменше 106 осіб та оштрафували 104 людини.

Про це повідомляє The Local.

«Загалом 106 демонстрантів було затримані під час протестів «жовтих жилетів» у Парижі у суботу у першій половині дня, ще щонайменше 104 людини були оштрафовані», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до забезпечення правопорядку під час демонстрацій у суботу у столиці Франції залучено більше 7 тисяч поліцейських.

За інформацією ЗМІ, поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які прямували до Єлисейських Полів.

Варто зауважити, що цього разу більша частина протестувальників уже не вдягала жилетів.

Рух «жовтих жилетів» розпочався у листопаді минулого року в зв’язку зі зростанням цін на паливо, яке переросло в щотижневі протести, які тривали до весни. Акції спонукали президента Макрона провести реформи, включаючи зниження податків.

Цієї суботи протести збігаються зі щорічними Днями європейської спадщини, коли об’єкти, які зазвичай закриті для громадськості, відкривають свої двері для відвідувачів. Напередодні президент Емманюель Макрон сказав, що добре, коли люди можуть висловити свою думку, але попросив, щоб протести проходили «спокійно».