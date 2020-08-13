Протести в Білорусі: Лукашенко доручив розібратися зі всіма фактами затримання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Білорусі вже п'ятий день тривають протести незгодних із результатами президентських виборів

У Лукашенка заявили, що вже відпустили тисячу затриманих демонстрантів

Президент Білорусі доручив розібратися зі всіма фактами затримання під час протестів. В адміністрації Лукашенка повідомили, що станом на вечір, 13 серпня, вже відпущені більше тисячі чоловік.

Про це заявила глава адміністрації президента Білорусі Наталія Качанова, передає «Наша Нива».

За її словами, всі затримані демонстранти були відпущені під зобов'язання неучасті у несанкціонованих заходах.

«Нам не потрібна бійка. Не потрібна війна. Президент почув думку трудових колективів і доручив розібратися зі всіма фактами затримань, які відбулися в останні дні, і зараз йде інтенсивна робота в цьому напрямку. Вже на вечір сьогоднішнього дня відпущені більше тисячі чоловік під зобов'язання неучасті у несанкціонованих заходах, а неповнолітні передані під розписки батькам», - повідомила Качанова.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

Крім того у Білорусі під час протестів силовики затримали чотирьох українців - Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують.

Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Читайте також: