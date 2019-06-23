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    Протести в Грузії: у лікарнях залишаються 28 осіб, двоє у важкому стані

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    <span>Протест під стінами парламенту Тбілісі</span> - Протести в Грузії: у лікарнях залишаються 28 осіб, двоє у важкому стані
    Протест під стінами парламенту Тбілісі

    Поранення, в основному, були нанесені гумовими кулями, які поліція застосувала проти демонстрантів

    У тбіліських лікарнях продовжують лікування 28 осіб, які постраждали в ході подій 20-21 червня.

    Про це повідомляє Грузія Онлайн з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

    «У тбіліських клініках продовжують лікування 28 осіб, які постраждали в ході подій 20-21 червня. Стан двох залишається стабільно тяжким. Серед пацієнтів — два поліцейські та три журналісти», - йдеться в повідомленні

    Зазначається, що в ході подій 20-21 червня постраждали 250 осіб. У багатьох з них є ушкодження в області голови. Поранення, в основному, були нанесені гумовими кулями, які поліція застосувала проти демонстрантів.

    Як повідомлялося, в столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом в Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотним визнання Росією в якості незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії.

    20 червня протести переросли в зіткнення протестуючих з поліцією. За даними ЗМІ, 240 осіб, в тому числі 30 журналістів, постраждали під час акції.

     

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