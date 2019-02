Протести в Сербії поширились на нові міста

Мітингувальники в Сербії виходять на вулиці дев'ятий тиждень поспіль

Антиурядові акції протесту під девізом «Один з п'яти мільйонів» пройшли увечері в суботу, 2 лютого, в Белграді і цілій низці міст Сербії: Крагуєваці і Прокупле - на південь від Белграда, в Ягодині - центральному регіоні - і в Куле на північному заході країни. Всього на вулиці, за даними ЗМІ, вийшли десятки тисяч людей.

Мітинги тривають дев'ятий тиждень поспіль. Головне гасло опозиції народилося у відповідь на заяву глави сербської держави Александара Вучича, який вказав, що не допустить незаконного захоплення влади, навіть якщо до акцій приєднаються «п'ять мільйонів».

Всього на території республіки проживають близько семи мільйонів осіб.

Найбільш масовою виявилася акція в суботу в Белграді. Присутні принесли ящики з листами на ім'я президента країни, в яких пояснювали причини протесту.

