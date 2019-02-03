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    У світі

    Протести в Сербії поширились на нові міста

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    <p>Протестувальники вимагають відставки президента і гендиректора проурядового телеканалу</p> <div></div> - Протести в Сербії поширились на нові міста

    Протестувальники вимагають відставки президента і гендиректора проурядового телеканалу

    Фото: AFP

    Мітингувальники в Сербії виходять на вулиці дев'ятий тиждень поспіль

    Антиурядові акції протесту під девізом «Один з п'яти мільйонів» пройшли увечері в суботу, 2 лютого, в Белграді і цілій низці міст Сербії: Крагуєваці і Прокупле - на південь від Белграда, в Ягодині - центральному регіоні - і в Куле на північному заході країни. Всього на вулиці, за даними ЗМІ, вийшли десятки тисяч людей.

    Мітинги тривають дев'ятий тиждень поспіль. Головне гасло опозиції народилося у відповідь на заяву глави сербської держави Александара Вучича, який вказав, що не допустить незаконного захоплення влади, навіть якщо до акцій приєднаються «п'ять мільйонів».

    Всього на території республіки проживають близько семи мільйонів осіб.

    Найбільш масовою виявилася акція в суботу в Белграді. Присутні принесли ящики з листами на ім'я президента країни, в яких пояснювали причини протесту.

    На початку мітингу було зачитано послання студентів факультету політичних наук одного зі столичних вузів. У зверненні, серед іншого, містилася вимога про відставку міністра освіти, науки і технологічного розвитку Младена Шарчевіча.

    До протесту приєдналися також представники лівого блоку, які принесли з собою червоні прапори і транспарант з написом: «Геть Вучича, геть капіталізм».

    На одному з етапів дійшло навіть до сутичок з представниками радикальної лівої організації «Маркс 21».

    Політичний спектр протестів продовжує залишатися широким, охоплюючи напрямки від лівих до крайніх правих. Вимоги мітингувальників досить розмиті, починаючи з відставки президента і створення правових рамок для чесних виборів і закінчуючи боротьбою з корупцією, припиненням державного тиску на ЗМІ і відставкою гендиректора проурядової телеканалу RTS Драгана Буйошевіча.

    Акції протесту в столиці Сербії почалися 8 грудня 2018 року і продовжуються дев'яту суботу поспіль після того, як в 23 листопада в місті Крушеваць на півдні Сербії невідомі побили опозиціонера Борко Стефановича.

    Підозрювані в нападі були незабаром затримані, але незадовго до новорічних свят відпущені на свободу в зв'язку з браком доказів.

    Представники опозиційного блоку «Альянс за Сербію» покладають відповідальність за інцидент зі Стефановичем на правлячу Сербську прогресивну партію, очолювану самим Вучичем. Опозиція звинувачує президента в тому, що його риторика шельмування критиків і опозиціонерів створила в країні обстановку нетерпимості.

    Джерело: Deutsche Welle

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