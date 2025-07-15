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В Албанії під час відпочинку загинула українка, рятуючи доньку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Албанії під час відпочинку загинула українка, рятуючи доньку
фото: flickr (ілюстративне)

Наразі консульська посадова особа надає допомогу у репатріації тіла померлої громадянки України

В Албанії під час відпочинку загинула українка Оксана Держило-Сухораб. Її донька перебуває в реанімації. Про це повідомив Львівський ліцей номер 94, передає «Главком».

«Надійшла жахлива звістка – під час відпочинку в Албанії трагічно загинула мама нашої учениці Єви Сухораб. Вони усі троє відпочивали на морі, старша сестра там у лікарні, а наша Єва очікує приїзду родичів з України», – йдеться у дописі.

Як розповіли zaxid.net родичі загиблої, 41-річна львів’янка відпочивала на морі разом з трьома доньками, віком 21, 18 та 12 років. Трагічний випадок стався 11 липня, коли жінка намагалася врятувати середню доньку, яка тонула. У результаті донька вижила і перебуває в реанімації, а мама загинула.

Зокрема, МЗС у коментарі «РБК-Україна» підтвердило, що українка загинула в Албанії. «За інформацією родичів, померла приїхала в Албанію з туристичною метою. Смерть громадянки настала через нещасний випадок на воді. Прийнято рішення про перевезення тіла в Україну», – йдеться у заяві.

Наразі консульська посадова особа надає допомогу у репатріації тіла померлої громадянки України. Справа перебуває на контролі установи.

Раніше в Італії знайшли мертвою 18-річну українську студентку Марію Бугайову. Наразі триває процес офіційної ідентифікації особи. За попередніми даними, ймовірною причиною смерті є самогубство. 

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Теги: МЗС смерть Албанія

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