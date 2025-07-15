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Українська розвідка назвала галузь в Росії, якій загрожує повний колапс

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Українська розвідка назвала галузь в Росії, якій загрожує повний колапс
Російська авіабудівна галузь також перебуває у занепаді
фото: СЗРУ

Українська розвідка прогнозує повний колапс пасажирської авіації в Росії до 2027 року

За даними української розвідки, російська галузь пасажирських авіаперевезень стикається з кризою, яка загрожує повним колапсом вже до 2027 року. Західні санкції стали основою цієї проблеми росіян, адже доступ авіакомпаній до міжнародних центрів обслуговування літаків Boeing та Airbus став неможливим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українську розвідку.

Західні санкції значно ускладнили обслуговування літаків і призвели до того, що 50% парку Airbus у Росії вже простоює «на бетоні». Наприклад, в авіакомпанії S7 «на землі» перебуває 31 з 39 літаків Airbus A320/321.

«Паралельний імпорт», що використовується для обходу санкцій, призвів до зростання цін на обслуговування літаків на 38%.

З початку 2025 року аеропорти РФ 455 разів зупиняли свою роботу та 736 разів перенаправляли літаки на запасні аеродроми. Лише за підсумками авіаколапсу 5-7 липня збитки авіаперевізників перевищили $250 млн.

Як зазначають у розвідці, середня вартість авіаквитка до зон відпочинку в РФ у поточному році становить майже $400, що на 12,5% вище за показники минулого року. Прогнозується, що найближчим часом вона збільшиться ще на 15%. Як наслідок, пасажиропотік російських авіакомпаній зменшиться мінімум на 7%.

Російська авіабудівна галузь також перебуває у занепаді. Нові російські літаки, обіцяні на папері, ще перебувають у процесі будівництва та випробувань, але вже подорожчали на 45-70% від запланованої вартості.

Українська розвідка прогнозує, що втрати цивільної авіації РФ становитимуть від 50 до 100 літаків щороку, і вже у 2027 році в галузі може настати повний колапс.

Нагадаємо, Російське міненерго офіційно підтвердило глибоку кризу у вугільній промисловості. Лише за останні місяці кількість зупинених або закритих вугільних підприємств зросла до 51 – у квітні їх було 27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Наприклад, на початку червня виробництво призупинила шахта «Спиридонівська» в Кузбасі, яка забезпечувала роботою приблизно 900 осіб. Загалом тисячі працівників у цій сфері в РФ залишилися без роботи.

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Теги: росія авіація розвідка криза

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